На месте удара по школе в иранском городе Минаб. 28 февраля 2026 года Ali Najafi / ISNA / AFP / Scanpix / LETA

Прошло 12 часов с начала американо-израильской операции против Ирана. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявили, что ее целью является ликвидация угрозы со стороны иранского режима. Ракетным и авиационным ударам подверглись военные объекты по всему Ирану: ракетные базы в Керманшахе, Хамадане, Тебризе, центры производства ракет и командования ракетными силами в Тегеране и окрестностях, в Исфахане и Куме.

Неофициально израильские источники сообщили, что среди первоочередных целей были высшие руководители Ирана: верховный лидер Аятолла Али Хаменеи, президент Масуд Пезешкиан, секретарь Верховного совета национальной безопасности Али Лариджани, глава Совета обороны Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие. Точных сведений об их судьбе до сих пор нет. С начала войны из иранских высших чиновников на публике появлялся только министр иностранных дел Аббас Арагчи.

Пожар в доме в столице Бахрейна Манаме после попадания иранского беспилотника. 28 февраля 2026 года Hamad I Mohammed / Reuters / Scanpix / LETA

Фактически американский и израильский лидеры провозгласили целью операции свержение режима аятолл в Иране — или, по меньшей мере, создание условий для того, чтобы иранские протестующие его свергли.

Для израильских ВВС операция 28 февраля 2026 года стала крупнейшей в их истории. В ней были задействованы около 200 самолетов, они нанесли удары примерно по 500 целям.

Иран, со своей стороны, запустил ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке: Аль-Удейд в Катаре, Али ас-Салим в Кувейте, Аль-Дафра в ОАЭ, а также по штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне.

Иранские ракеты или их обломки упали в Абу-Даби и Дубае в ОАЭ. Атаке подверглась и Саудовская Аравия: воздушную тревогу активировали в Восточном районе страны (главном центре нефтедобычи), а также в столице Эр-Рияде. Кроме того, Иран атаковал других союзников США в Персидском заливе (в частности, аэропорты в Кувейте, Катаре, Бахрейне и ОАЭ) дальнобойными дронами-камикадзе «Шахед».

На месте падения иранской ракеты в Дубае. 28 февраля 2026 года Altaf Qadri / AP / Scanpix / LETA

Как минимум некоторые из иранских ударов достигли цели. По неподтвержденным данным, в Аль-Удейде разрушен радар, а на базе в Бахрейне — пожар.

Известно, что один человек погиб в Абу-Даби, еще четыре — в сирийской Сувайде, где упали обломки сбитой иранской ракеты, которая летела, очевидно, в Израиль.

По предварительным данным иранского Красного полумесяца, в результате американских и израильских ударов погибли более 200 человек, более 700 получили ранения.

Согласно сообщениям иранских информагентств, под удар попала начальная школа для девочек в городе Минабе в провинции Хормозган на юге страны. По данным местной прокуратуры, погибли не менее 85 человек — сколько из них были ученицами, не уточняется. Независимых подтверждений этих сведений нет. Вероятно, целью удара была база КСИР в Минабе.

Ближе к вечеру Иран объявил, что закрывает Ормузский пролив — выход из Персидского залива в Индийский океан, через который проходит около четверти всего мирового нефтяного трафика. Как именно исламская республика собирается его блокировать, пока неясно: ее собственный флот состоит преимущественно из небольших катеров, тогда как США при необходимости могут ввести в пролив несколько больших кораблей. Теоретически Иран может атаковать проходящие танкеры дронами или заминировать пролив, но сообщений об этом пока не поступало.

