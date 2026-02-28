Куда бьют США и Израиль? Показываем на карте

Утром 28 февраля вооруженные силы США и Израиля начали серию бомбардировок Ирана. Лидеры стран заявляют, что военная операция призвана ликвидировать «экзистенциальную угрозу» — ядерную и ракетную программы исламской республики. СМИ со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщали, что целями ударов стали политическое и военное руководство Ирана (в том числе верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующие Корпуса стражей исламской революции), а также военные и ядерные объекты на территории страны. В ответ на бомбардировки Иран нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке: в Катаре, в Кувейте, в ОАЭ и в Бахрейне. «Медуза» составила карту, на которой показано местоположение основных ядерных и военных объектов Ирана. На ней также отмечены места подтвержденных бомбардировок. Источник геолокаций — международный проект Geoconfirmed.

США и Израиль начали войну с Ираном Онлайн «Медузы»

