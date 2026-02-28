Израиль и США нанесли удар по Ирану Онлайн «Медузы»
Что происходит:
— Израиль нанес превентивный удар по Ирану.
— В центре Тегерана слышны взрывы.
— По данным израильского «12 канала» и New York Times, это совместная операция Израиля и США. Официально это не подтверждено
Полуофициальное иранское агентство Fars сообщает, что помимо Тегерана взрывы слышны в Исхафане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана), а также провинции Керманшах на западе Ирана.
Неназванный американский чиновник подтвердил The New York Times, что США наносят удары по Ирану.
В центре Тегерана произошли несколько взрывов, сообщает государственная телерадиокомпания страны.
Израильский 12-й канал со ссылкой на источник пишет, что атаку Израиль проводит совместно с США.
Официально участие США пока не подтверждено.
В ожидании ответных ударов Израиль полностью закрыл свое воздушное пространство.
Израиль нанес превентивный удар по Ирану, сообщил министр обороны страны Исраэль Кац.
«Государство Израиль нанесло упреждающий удар по Ирану, чтобы устранить угрозы в отношении Государства Израиль», — сказал он.
Кац отметил, что в ближайшее время ожидается ответный удар по Израилю, поэтому в стране объявлено чрезвычайное положение.