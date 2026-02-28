Израиль и США нанесли удар по Ирану Онлайн «Медузы»

Израиль нанес превентивный удар по Ирану, сообщил министр обороны страны Исраэль Кац.

«Государство Израиль нанесло упреждающий удар по Ирану, чтобы устранить угрозы в отношении Государства Израиль», — сказал он.

Кац отметил, что в ближайшее время ожидается ответный удар по Израилю, поэтому в стране объявлено чрезвычайное положение.