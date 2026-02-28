Elizabeth Frantz / Reuters / Scanpix / LETA

США начали большую военную операцию против Ирана. Наша цель — уничтожить угрозу США и всему миру со стороны иранского режима.

На протяжении 47 лет иранский режим скандировал «Смерть Америке!» Его история началась с захвата в заложники десятков американцев в посольстве США в Тегеране [в 1979 году]. Он несет ответственность за теракт против американских миротворцев в Бейруте в 1983 году, за взрыв на борту эсминца «Коул» в 2000 году, за нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и за многие другие злодеяния. Мы не намерены дальше это терпеть.

Этот режим не должен получить ядерное оружие. Поэтому в прошлом году мы разбомбили его ядерные объекты. Мы много раз пытались с ними договориться. Но они продолжали развивать свою ядерную программу и разрабатывать ракеты, которые уже могут достигнуть Европы, а скоро могли бы достигнуть и США. Мы не можем этого допустить.

Мы уничтожим их ракетную программу. Мы уничтожим их флот. Мы не допустим новых терактов со стороны иранских прокси.

Мы можем понести потери. Но мы делаем это ради будущего.

Членам Корпуса стражей Исламской революции, иранской армии и полиции: сложите оружие — и получите амнистию, в противном случае — верная смерть.

Народу Ирана: настал час вашей свободы. Оставайтесь в укрытии. Когда мы закончим — берите власть в свои руки.

