Reuters: Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов. Это один из главных маршрутов транспортировки нефти в мире

Корпус стражей Иранской революции (КСИР) закрыл судоходство в Ормузском проливе. По радиосвязи КСИР оповещает, что «ни одному судну не разрешается проходить через Ормузский пролив». Об этом, пишет The Times of Israel, агентству Reuters сообщил представитель европейской миссии .

Собеседник агентства отметил, что официально власти Ирана о закрытии Ормузского пролива не объявляли.

Через Ормузский пролив танкеры вывозят нефть из Персидского залива. Власти Ирана неоднократно угрожали закрыть пролив, через который проходит до трети всего мирового нефтяного трафика.

Остановка судоходства в Ормузском проливе рассматривалась как один из вариантов действий Ирана в случае ударов США и Израиля по его территории.

Читайте также

Что будет, если Трамп отдаст приказ атаковать Иран? Есть пять основных сценариев. Рассказываем о каждом из них (спойлер: наиболее обсуждаемый — «венесуэльский»)

Читайте также

Что будет, если Трамп отдаст приказ атаковать Иран? Есть пять основных сценариев. Рассказываем о каждом из них (спойлер: наиболее обсуждаемый — «венесуэльский»)