Reuters: Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов. Это один из главных маршрутов транспортировки нефти в мире
Источник: The Times of Israel
Корпус стражей Иранской революции (КСИР) закрыл судоходство в Ормузском проливе. По радиосвязи КСИР оповещает, что «ни одному судну не разрешается проходить через Ормузский пролив». Об этом, пишет The Times of Israel, агентству Reuters сообщил представитель европейской миссии ASPIDES.
Собеседник агентства отметил, что официально власти Ирана о закрытии Ормузского пролива не объявляли.
Через Ормузский пролив танкеры вывозят нефть из Персидского залива. Власти Ирана неоднократно угрожали закрыть пролив, через который проходит до трети всего мирового нефтяного трафика.
Остановка судоходства в Ормузском проливе рассматривалась как один из вариантов действий Ирана в случае ударов США и Израиля по его территории.