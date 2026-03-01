В Бахрейне под удар Ирана попал отель Crown Plaza

Многоэтажное здание пятизвездочного отеля Crown Plaza в Манаме, столице Бахрейна, попало под удар, сообщило министерство внутренних дел страны 1 марта.

Как пишет Reuters, отель получил повреждения в результате атаки беспилотника Ирана. В МВД Бахрейна заявили, что отелю «нанесен материальный ущерб, но человеческих жертв нет».

Hamad I Mohammed / Reuters / Scanpix / LETA

В Intercontinental Hotel Group, владеющей Crowne Plaza, сообщили CNN, что отель получил повреждения в результате «инцидента», произошедшего ранним утром.

В ночь на 1 марта системы ПВО Бахрейна, как сообщили государственные медиа страны, перехватили по меньшей мере 45 ракет и девять беспилотников, выпущенных Ираном.

В посольстве США в Манаме сообщили CNN, что в результате случившегося в отеле есть пострадавшие. «Мы предупреждаем граждан США в Бахрейне, что отели могут стать целью будущих атак, и рекомендуем гражданам США избегать отелей в Манаме», — заявили в посольстве.

США и Израиль 28 февраля атаковали военные объекты Ирана, в ответ Тегеран начал обстреливать ракетами и дронами объекты в Израиле и странах Персидского залива.

