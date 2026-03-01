Иран атаковал Израиль и страны Персидского залива

Иран в ответ на удары США и Израиля атаковал города Израиля и страны Персидского залива в ночь на 1 марта, сообщает Reuters. По его данным, взрывы произошли в Дубае в ОАЭ и в столица Катара Дохе, а также в Тель-Авиве, крупнейшем городе Израиля.

В Дубае, судя по видео, атаковали отель Бурдж-эль-Араб (здание в виде паруса) и международный аэропорт. В Бахрейне под удар попал отель Crowne Plaza Manama.

Глава парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф объявил, что вооруженные силы Ирана продолжат атаковать американские и израильские объекты в регионе.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран воздержаться от ответных ударов. «Иран только что заявил, что сегодня они нанесут очень сильный удар, сильнее, чем когда-либо прежде. Лучше бы им этого не делать», — написал Трамп в соцсети Truth Social.