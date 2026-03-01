На Ближнем Востоке закрыли небо из-за войны. В аэропортах застряли десятки тысяч туристов

Аэропорты по всему Ближнему Востоку оставались закрыты 1 марта из-за продолжающихся военных действий, сообщает France 24. Свое воздушное пространство закрыли Израиль, Катар, Сирия, Иран, Ирак, Кувейт, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

Авиакомпания Emirates Airlines приостановила все рейсы в Дубай и обратно как минимум до полудня 1 марта. По данным Qatar Airways, аэропорт Катара закрыт как минимум до утра 2 марта. Иран и Израиль также закрыли свое воздушное пространство.

Это привело к тому, что ключевые аэропорты на Ближнем Востоке — в Дубае, Абу-Даби и Дохе — оказались закрыты. Ближневосточные авиакомпании отменили более 1800 рейсов.

По данным авиационной аналитической компании Cirium, три крупнейшие авиакомпании, работающие в этих аэропортах, — Emirates, Qatar Airways и Etihad — обычно обслуживают около 90 тысяч пассажиров в день.

По данным Ассоциации туроператоров России, из-за закрытия неба на Ближнем Востоке в третьих странах застряли до восьми тысяч российских туристов.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля, нанеся серию ударов по военным объектам страны. Иран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы на Ближнем Востоке. Под удар Ирана попали несколько аэропортов, в том числе в Дубае.

Читайте также

Как началась новая война США и Израиль бомбят Иран — а он отвечает (например, ударами по эмиратам). Коротко рассказываем, что произошло в первый день этого конфликта

