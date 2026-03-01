У берегов Омана атакован нефтяной танкер

Нефтяной танкер «Скайлайт» (Skylight), шедший под флагом Палау, попал под удар возле полуострова Мусандам в Омане, сообщает 1 марта «Аль-Джазира», ссылаясь на центр морской безопасности Омана.

По его данным, четыре человека получили ранения. Экипаж из 20 человек эвакуирован.

Танкер попал под удар после того, как государственные СМИ Омана сообщили, что два беспилотника атаковали порт Дукм, в результате чего один человек получил ранения.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля, после чего иранские военные стали атаковать в том числе страны Персидского залива, где расположены американские военные базы.

