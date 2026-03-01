Власти Ирана заявили, что при ударе по школе для девочек в Минабе погибли около 150 человек

По последним данным, которые привела иранская прокуратура, в результате израильского удара по школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана погибли 148 человек и 95 получили ранения. Об этом сообщило агентство Tasnim 1 марта.

Как заявил прокурор округа Минаб, большинство из погибших — учащиеся школы. Также погибли сотрудники школы и родители.

По данным властей, Израиль атаковал школу утром 28 февраля.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. Они атаковали военные объекты по всему Ирану. Погибли высокопоставленные лица страны, в том числе верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали Израиль и американские базы на Ближнем Востоке.

В Минабе в числе прочих располагается одна из баз Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — элитного военно-политического формирования Ирана.

Читайте также

Как началась новая война США и Израиль бомбят Иран — а он отвечает (например, ударами по эмиратам). Коротко рассказываем, что произошло в первый день этого конфликта

Читайте также

Как началась новая война США и Израиль бомбят Иран — а он отвечает (например, ударами по эмиратам). Коротко рассказываем, что произошло в первый день этого конфликта