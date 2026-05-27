«Вы пользуетесь Wi-Fi, который я создал, VPN, который я создал. Вы пользуетесь экстремистскими вещами?» Из России уехал пионер IT-индустрии Александр Галицкий, у которого отобрали все имущество за «поддержку Украины». Рассказываем его историю

71-летний Александр Галицкий — советский конструктор, который стал одним из первых успешных технопредпринимателей и венчурных инвесторов России. Он много лет вел бизнес в США, Восточной Европе и России. Но на фоне конфликта с бывшей женой Алией (который закончился ее гибелью) бизнесмен привлек к себе внимание российских властей, что привело к конфискации его имущества в стране. 26 мая стало известно, что Галицкий уехал за границу. «Медуза» рассказывает, кто он такой, как зарабатывал капитал и как потерял свои российские активы.

Как советский инженер родом из Украины добился успеха в США

Александр Галицкий родился в Житомирской области Украины. Он с детства интересовался точными науками, окончил Московский институт электронной техники и к концу 1980-х работал на НПО «Элас» в Зеленограде. Там Галицкий руководил созданием бортовых компьютеров и систем связи для военных спутников. На тот момент ему было немногим больше 30 лет, и он был самым молодым главным конструктором в оборонной промышленности СССР.

В начале 1990-х Галицкий вместе с коллегами из Зеленограда создал компанию «Элвис-Плюс» и начал сотрудничать с американской Sun Microsystems, будущим разработчиком языка Java. На деньги Sun команда Галицкого создала прототипы Wi-Fi и VPN. В следующие годы Галицкий создал еще четыре стартапа и отбивался от претензий властей США и России — обе страны в какой-то момент подозревали его в нарушении законов о криптографии.

Роль Галицкого в создании Wi-Fi и VPN Российские журналисты в статьях о Галицком писали, что он и его коллеги придумали протокол 802.11 (свод правил, по которым устройства общаются по Wi-Fi) и первый VPN-клиент для компании Microsoft. Вот что Галицкий говорил о своей роли в создании Wi-Fi: «Ни моя команда, ни я лично не придумали протокол 802.11. Это коллективная работа многих инженеров. Но мы смогли первыми реализовать этот протокол в PCMCIA-размере на скоростях 4Мб/с (в России в то время средняя скорость подключения составляла менее 56 Кб/с) в далеких 1992–1993 годах. И получить несколько патентов, защищающих наши решения». А вот как он описывал свою роль в разработке первого VPN для операционной системы Windows: «Мы увидели проблему: они [сотрудники компании Microsoft] не могут решить вопрос встраивания протокола безопасности в сетевой протокол. В итоге мы взломали DIS-драйверы в Microsoft и сделали VPN. Sun Microsystems ничего не оставалось, как купить частично [наше решение], чтобы поставлять все эти технологии своим клиентам». Стоит отметить, что ни у Wi-Fi, ни у VPN нет одного изобретателя — в создание этих технологий внесли вклад многие инженеры и компании. При этом «отцом Wi-Fi» часто называют голландского инженера Вика Хейса: он возглавлял рабочую группу международной инженерной организации IEEE, которая в 1997 году разработала стандарт IEEE 802.11, ставший базой для беспроводных локальных сетей. Когда речь идет о VPN, обычно упоминают инженера Microsoft Гурдипа Сингха-Палла: он в 1996 году разработал PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), один из первых массовых VPN-протоколов.

В 2000-х Галицкий переквалифицировался в венчурные инвесторы и открыл фонд Almaz Capital. В него вложились американский гигант Cisco и Европейский банк реконструкции и развития. Almaz Capital инвестировал в «Яндекс» до его выхода на биржу, а также в Acronis и Parallels — IT-компании предпринимателя с российскими корнями Сергея Белоусова. В 2012 году Галицкого номинировали на звание лучшего венчурного инвестора десятилетия в Европе.

После аннексии Крыма в 2014 году Almaz Capital, имевший офисы в США и ЕС, отказался от инвестиций в российские проекты, зато активно вкладывался в украинские. «Партнеры из фондов, ЕБРР или частные инвесторы опасаются того, что наши вложения в компании, которые имеют большой бэкграунд из России, могут вызвать достаточно нехорошую для нас историю. Это грустно, потому что я верю в инженерный потенциал РФ», — говорил Галицкий в 2020 году.

Сам он считал Россию «страной удивительных возможностей» и пытался их реализовать — не без помощи государства. В 2016 году Федеральная налоговая служба (ФНС) начала внедрять систему маркировки «Честный знак», которую Галицкий запустил вместе с «Ростехом» и миллиардером Алишером Усмановым. В то время ФНС возглавлял будущий премьер-министр Михаил Мишустин, которого журналисты считают давним знакомым Галицкого. Структуры Галицкого выполняли контракты по цифровизации ФНС времен Мишустина, а зять чиновника Александр Удодов был одним из инвесторов Almaz Capital.

К началу большой войны России с Украиной Галицкий стал сворачивать проекты в РФ. Он продал долю в «Элвис-Плюс» «Ростелекому», а в «Честном знаке» — «Газпромбанку», вышел из совета директоров Альфа-банка и перестал управлять фондом Almaz Capital. О своих политических взглядах Галицкий публично не высказывался. При этом украинский Forbes еще в 2020 году утверждал, что бизнесмен, имея российский и голландский паспорта, «считает себя украинцем».

Как конфликт Галицкого с бывшей женой привел к ее самоубийству

«Мои дочки находятся под пагубным влиянием их отца. Отец открыто при них говорит, что он за Украину. Зеленского он считает героем. <…> И мне больно слышать, как он сравнивает президента России с фашистским лидером. Он внушает нашим девчонкам ненависть к России, целому народу, нашей культуре, традициям».

Такое видеообращение к Владимиру Путину якобы записала бывшая жена Галицкого Алия незадолго до смерти. В феврале 2026 года она покончила с собой в изоляторе временного содержания, куда ее поместили по делу о вымогательстве у бывшего мужа. После ее гибели это видео опубликовала Z-блогер Анастасия Кашеварова.

Развод и смерть Алии Галицкой

Алия и Александр Галицкие поженились в 2010 году и расстались в 2025-м. После этого между ними начались споры об опеке над двумя общими дочерьми и о деньгах. По заявлению Галицкого против Алии было возбуждено два уголовных дела — о клевете и о вымогательстве (она якобы требовала от бывшего мужа ). По второму делу Алию заключили под стражу. Через два дня она покончила с собой в изоляторе. Сообщалось, что в предсмертной записке она обвинила в своей смерти бывшего мужа.

Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждал, что Галицкий организовал уголовное преследование бывшей жены через «карманный» отдел полиции Альфа-банка в подмосковной Истре. Но это было не главное разоблачение во всей этой истории. После гибели Алии коллегия судей Московской области уволила судью Истринского горсуда Федора Григорьева, отправившего женщину под арест. Григорьев в ответ заявил, что решение об аресте Алии ему спустили сверху, из Московского областного суда. По его словам, он решился говорить об этом, потому что «понял, что его слили».

Как Галицкого обвинили в поддержке Украины и отобрали имущество в России

10 марта 2026 года — через 30 дней после гибели Алии в изоляторе — дело против нее закрыли за отсутствием состава преступления. 11 марта российская Генпрокуратура потребовала объявить Галицкого и его фонд Almaz Capital «экстремистским объединением» и конфисковать все их активы.

За месяц до этого в провластной газете «Известия» вышла статья, в которой Галицкого назвали «активным инвестором в Украину». «Структуры миллиардера открыто заявляют о неприятии политики России и вложили десятки миллионов долларов в украинскую экономику после начала », — говорилось в подзаголовке. В тексте подчеркивалось, что среди получателей финансирования Almaz Capital был украинский производитель патронов.

В иске Генпрокуратуры претензии к Almaz Capital выглядели еще более грозно: с 2014 года фонд якобы присоединился к западным санкциям против России и начал выводить капитал из страны, а с 2022 года был «прямо и активно» вовлечен в войну с Украиной, направив не меньше 50 миллионов долларов украинским производителям оружия.

Галицкий отверг все обвинения, попытался заключить сделку и лично выступал в суде. «Я вкладывал в компанию „Яндекс“, она [тоже] становится экстремистской? Вы пользуетесь Wi-Fi, который я создал, VPN, который я создал. Вы пользуетесь экстремистскими вещами?» — вопрошал Галицкий (и добавлял, что у него «можно отнять все, но не голову, она еще поработает»).

Борьба оказалась напрасной. 23 марта суд объявил Галицкого и Almaz Capital «экстремистским объединением» и постановил изъять их (около 100 миллионов долларов). От этого решения, принятого чрезвычайно быстро — хватило двух заседаний — пострадали не только инвестор и его фонд, но и поддержанные ими бизнес-проекты: некоторые из них тоже попали под конфискацию. Самым известным стала платформа по продаже подержанных автомобилей Carprice.

Что еще забрали у Галицкого и его партнеров

Адвокат Галицкого Кира Корума назвала вердикт беспрецедентным. По ее словам, суд фактически привлек к ответственности третьих лиц, не заявив к ним никаких претензий и не приглашая их к участию в деле.

Галицкий подал апелляцию. Ее рассмотрели 26 мая — и отклонили. На заседании суда представитель Генпрокуратуры заявил, что бизнесмен решил не дожидаться решения по апелляции и уехал из России по своему голландскому паспорту. Также в Генпрокуратуре заявили, что перед отъездом Галицкий снял деньги со своего счета в Газпромбанке. Какая часть состояния у него осталась после конфискации имущества в России, неизвестно.