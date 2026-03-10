Дело против Алии Галицкой, покончившей с собой после ареста, закрыли — за отсутствием состава преступления
Уголовное дело в отношении бывшей жены бывшего топ-менеджера Альфа-банка Алии Галицкой прекращено, сообщает РБК.
Дело закрыли за отсутствием состава преступления, рассказал агентству адвокат Галицкой Дмитрий Емельянов.
По словам Емельянова, прокуратура согласилась с доводами, что в деле «отсутствуют сведения, подтверждающие наличие признаков вымогательства», а вся ситуация не выходит за рамки гражданско-правового конфликта, связанного с разделом имущества при разводе.
Алия Галицкая в начале февраля была отправлена под арест по обвинению в вымогательстве у бывшего мужа 150 миллионов долларов. На следующий день она покончила с собой в изоляторе временного содержания. В предсмертной записке она обвинила в самоубийстве бывшего мужа.
Судья Истринского городского суда Федор Григорьев, санкционировавший арест Алии Галицкой, через несколько дней подал в отставку. По данным ТАСС и РИА Новости, она стала следствием вмешательства председателя Верховного суда Игоря Краснова. Позже Григориев утверждал, что решение об аресте было спущено сверху.