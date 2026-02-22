Судья Истринского суда Федор Григорьев рассказал РЕН ТВ, что решение об аресте Алии Галицкой ему спустили сверху. Меньше чем через сутки его интервью удалили с сайта В изоляторе бывшая жена предпринимателя Александра Галицкого покончила с собой

Страница Истринского городского суда во «ВКонтакте»

Судья Истринского городского суда Федор Григорьев, который отправил под арест бывшую жену инвестора Александра Галицкого Алию Галицкую, рассказал, что это решение было спущено ему сверху.

В интервью телеканалу РЕН ТВ Григорьев заявил: «Ко мне приходит Кукушкина Ирина Сергеевна (судья Истринского городского суда — прим. „Медузы“), приносит мне этот материал и сообщает, что по этому материалу необходимо избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, и позиция согласована с председателем Московского областного суда».

По словам Григорьева, фактически решение об аресте вынесли председатель Мособлсуда Алексей Харламов и глава Истринского городского суда Ирина Путынец, а его самого, как пишет РЕН ТВ, заставили подписать этот документ.

Комментарий Григорьева был опубликован на сайте РЕН ТВ вечером 21 февраля — в статье под заголовком «Судья Григорьев заявил, что решение об аресте Галицкой вынесли за него». Однако вскоре после публикации эта статья пропала с сайта, обратило внимание издание «Агентство».

Источник в Истринском городском суде сказал журналистам, что готовые решения судьям регулярно спускали и раньше. По его словам, Григорьев уже один раз отказывался санкционировать арест по другому делу (по какому, не уточняется), за это его привлекли к дисциплинарной ответственности. Если бы он отказал и в аресте Галицкой, ему могло бы грозить повторное взыскание. Какие последствия это несет, «Агентство» не уточняет.

Кроме РЕН ТВ, Федор Григорьев поговорил с анонимным телеграм-каналом «112», этот его комментарий по-прежнему доступен. «112» со ссылкой на его слова утверждает, что материал об избрании меры пресечения Галицкой поступил сначала судье Ирине Кукушкиной, но она принесла дело Григорьеву, сообщив, что ему нужно заключить Галицкую под стражу.

Григорьев пояснил «112», что «так устроена система в судах Московской области: многие судьи подвержены тому, что им дается указание о принятии тех или иных решений, а в случае чего вся ответственность ложится на судью, а не на руководство Московского областного суда».

46-летнюю Алию Галицкую задержали в начале февраля по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, инвестора Александра Галицкого. По версии следствия, она вымогала у Галицкого деньги в переписках, звонках и на личных встречах «под угрозой распространения позорящих его сведений».

Истринский городской суд 6 февраля вынес решение об аресте Галицкой. Утром 8 февраля ее тело нашли в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре, откуда ее должны были перевести в СИЗО. В оставленной записке Галицкая заявила, что винит в своей смерти бывшего мужа.

Мособлсуд 18 февраля отменил решение Истринского суда об аресте Галицкой, указав, что для избрания такой меры пресечения не было оснований — а также вынес в отношении Григорьева.

На следующий день стало известно, что Григорьев подал в отставку. Еще через день квалификационная коллегия судей Московской области прекратила его полномочия. Вместе с этим коллегия также досрочно прекратила полномочия председателя суда Ирины Путынец, оставив ее в должности судьи.

Григорьев сказал телеграм-каналу «112», что, узнав об отмене решения об аресте Галицкой Мособлсудом, «понял, что его слили» и что на него «хотят все повесить». По решению квалификационной коллегии судей Григорьев должен уйти в отставку 2 марта 2026 года. «112» пишет, что судья собирается стать преподавателем, «если ему сохранят пенсию».

Еще о деле Алии Галицкой

Бывшая жена инвестора Александра Галицкого покончила с собой в изоляторе После развода он забрал детей и обвинил ее в вымогательстве. Она перед смертью записала видео о том, что он за Украину и против Путина

Еще о деле Алии Галицкой

Бывшая жена инвестора Александра Галицкого покончила с собой в изоляторе После развода он забрал детей и обвинил ее в вымогательстве. Она перед смертью записала видео о том, что он за Украину и против Путина