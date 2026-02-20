Коллегия судей прекратила полномочия судьи, арестовавшего Алию Галицкую. После задержания она покончила с собой в изоляторе

Квалификационная коллегия судей Московской области прекратила полномочия судьи Истринского городского суда Федора Григорьева, принявшего решение об аресте бывшей жены инвестора Александра Галицкого Алии Галицкой. Об этом сообщает пресс-служба подмосковных судов.

Полномочия Григорьева прекращены с 2 марта 2026 года.

19 февраля стало известно, что Григорьев подал в отставку. По данным ТАСС и РИА Новости, отставка стала следствием вмешательства председателя Верховного суда Игоря Краснова. Российские государственные агентства писали, что «Краснов был возмущен».

6 февраля Алию Галицкую арестовали по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа. По версии следствия, Галицкая в переписках, звонках и на личных встречах вымогала у бывшего мужа деньги «под угрозой распространения позорящих его сведений». Через день Галицкую нашли мертвой в изоляторе временного содержания, она покончила с собой. В предсмертной записке она обвинила в самоубийстве бывшего мужа.

Московский областной суд отменил решение об аресте Галицкой 18 февраля. Суд решил, что для ее ареста не было оснований.

