Коллегия судей прекратила полномочия судьи, арестовавшего Алию Галицкую. После задержания она покончила с собой в изоляторе

Источник: Суды Московской области

Квалификационная коллегия судей Московской области прекратила полномочия судьи Истринского городского суда Федора Григорьева, принявшего решение об аресте бывшей жены инвестора Александра Галицкого Алии Галицкой. Об этом сообщает пресс-служба подмосковных судов. 

Полномочия Григорьева прекращены с 2 марта 2026 года. 

19 февраля стало известно, что Григорьев подал в отставку. По данным ТАСС и РИА Новости, отставка стала следствием вмешательства председателя Верховного суда Игоря Краснова. Российские государственные агентства писали, что «Краснов был возмущен».

6 февраля Алию Галицкую арестовали по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа. По версии следствия, Галицкая в переписках, звонках и на личных встречах вымогала у бывшего мужа деньги «под угрозой распространения позорящих его сведений». Через день Галицкую нашли мертвой в изоляторе временного содержания, она покончила с собой. В предсмертной записке она обвинила в самоубийстве бывшего мужа.

Московский областной суд отменил решение об аресте Галицкой 18 февраля. Суд решил, что для ее ареста не было оснований.

