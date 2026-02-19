Судья, арестовавший Алию Галицкую, подал в отставку

Судья Истринского городского суда Федор Григорьев, санкционировавший арест Алии Галицкой, бывшей жены инвестора Александра Галицкого, подал в отставку.

ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник пишут, что отставка судьи стала следствием вмешательства председателя Верховного суда Игоря Краснова. «Краснов был возмущен», — приводят слова источника российские госагентства.

Также из-за дела Алии Галицкой, покончившей с собой в изоляторе временного содержания после того, как ее отправили под арест, «председатель Истринского суда подал заявление о сложении с себя полномочий председателя суда». В сообщениях ТАСС и РИА Новости имя председателя городского суда не указывается. На портале судов Московской области сообщается, что этот пост занимает Юлия Васильева.

Алию Галицкую задержали по обвинению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа Александра Галицкого, в прошлом работавшего в Альфа-банке. 6 февраля суд санкционировал ее арест, на следующий день Галицкую обнаружили мертвой в изоляторе временного содержания. В предсмертной записке она обвинила в самоубийстве бывшего мужа.

18 февраля Московский областной суд отменил решение Истринского городского суда об аресте Галицкой, указав, что для избрания такой меры пресечения не было оснований. Мособлсуд также вынес частное постановление в отношении судьи Истринского городского суда Федора Григорьева. Защита Галицкой объявила, что обратится в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с жалобой на действия судьи Григорьева.

