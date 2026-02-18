Суд решил, что для ареста Алии Галицкой не было причин. Она покончила с собой после задержания

Московский областной суд отменил решение нижестоящего суда, который 6 февраля заключил под стражу 46-летнюю Алию Галицкую, бывшую жену инвестора Александра Галицкого.

Суд «указал на отсутствие надлежащей о заключении подозреваемой под стражу», сообщила пресс-служба областных судов общей юрисдикции.

Адвокат Дмитрий Емельянов рассказал Msk1.ru, что на заседании Мособлсуда с доводами защиты согласился «даже прокурор». По его словам, адвокаты решили обжаловать решение об аресте, чтобы «восстановить доброе имя человека».

«Хочется, чтобы не складывалась такая пагубная практика, когда без должного анализа, без учета обстоятельств людей закрывают в следственный изолятор», — сказал Емельянов.

Мособлсуд вынес частное постановление в отношении судьи Истринского городского суда Федора Григорьева, который принял решение об аресте Галицкой. Источник газеты «Ведомости», близкий к судебной системе, заявил, что «строгое указание на нарушение», допущенное судьей, — это «серьезное препятствие карьерному росту» и может стать основанием для дисциплинарной проверки.

Защита Алии Галицкой намерена обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с жалобой на действия судьи Григорьева, сообщил РБК Емельянов.

Алию Галицкую задержали по обвинению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа Александра Галицкого, в прошлом работавшего в Альфа-банке.

Тело Галицкой нашли в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре 7 февраля — на следующий день после решения суда об аресте. Как сообщал РБК, Галицкую обнаружили мертвой накануне отправки в СИЗО. В предсмертной записке она обвинила в самоубийстве бывшего мужа.

подробнее об этой истории

Бывшая жена инвестора Александра Галицкого покончила с собой в изоляторе После развода он забрал детей и обвинил ее в вымогательстве. Она перед смертью записала видео о том, что он за Украину и против Путина

подробнее об этой истории

Бывшая жена инвестора Александра Галицкого покончила с собой в изоляторе После развода он забрал детей и обвинил ее в вымогательстве. Она перед смертью записала видео о том, что он за Украину и против Путина