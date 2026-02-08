Бывшая жена инвестора Александра Галицкого, арестованная по делу о вымогательстве, покончила с собой в изоляторе

Бывшая жена экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, Алия Галицкая, покончила с собой в изоляторе временного содержания (ИВС) подмосковного города Истры. Об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева.

О самоубийстве Галицкой также сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации издания, тело Галицкой нашли утром 8 февраля.

ИВС относятся к учреждениям МВД. Там информацию о самоубийстве Галицкой пока не комментировали.

«В камере Галицкая была одна. Она оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа, человека властного и обеспеченного (со всеми вытекающими). Не знаю, как он будет с этим жить, как объяснит ребенку, из-за чего его мать оказалась под стражей, а потом там наложила на себя руки. Еще когда ее только суд арестовал, подумала: как легко вот так Фемида по такому странному обвинению берет и бросает за решетку женщину?! И вот финал», — написала Меркачева.

6 февраля Алию Галицкую арестовали по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа. По версии следствия, Галицкая в переписках, звонках и на личных встречах вымогала у бывшего мужа деньги «под угрозой распространения позорящих его сведений», а также сведений, которые могли нанести существенный ущерб его правам и интересам.

Александр Галицкий входил в состав совета директоров Альфа-банка до марта 2022 года, напоминает РБК. Он вышел из него после того, как Евросоюз ввел санкции против двух других членов совета директоров — Михаила Фридмана и Петра Авена.

Алия и Александр Галицкие развелись в марте 2025 года. От брака у них есть две дочери, обе имеют гражданство России и США. После развода суд в Калифорнии определил, что дети должны жить с матерью. Галицкая вместе с детьми жила в Московской области. Однако в конце мая Галицкий забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении. Галицкая обратилась к компетентным органам США с заявлением о похищении детей.

В октябре 2025 года суд в Москве арестовал имущество Александра Галицкого на 435 миллиона рублей в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества с Алией Галицкой.