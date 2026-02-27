Судья, который отправил под стражу Алию Галицкую, ушел в отставку. После ее самоубийства он предельно откровенно рассказал о порядках в российских судах Все еще хуже, чем мы думали

В изоляторе в России покончила с собой бывшая жена влиятельного инвестора. Судью, который отправил ее под стражу, отставили — и он пошел к журналистам, чтобы рассказать, что решение об аресте ему спустили (и не только это). Что нового интервью путинского судьи рассказывает нам про судебную систему в России сейчас? Обсуждаем с Евгением Смирновым, адвокатом правозащитного проекта «Первый отдел».