Телеграм
Фейсбук
Твиттер
новости
Судья, который отправил под стражу Алию Галицкую, ушел в отставку. После ее самоубийства он предельно откровенно рассказал о порядках в российских судах
Все еще хуже, чем мы думали
56 минут
11:47, 27 февраля 2026
В изоляторе в России покончила с собой бывшая жена влиятельного инвестора. Судью, который отправил ее под стражу, отставили — и он пошел к журналистам, чтобы рассказать, что решение об аресте ему спустили (и не только это). Что нового интервью путинского судьи рассказывает нам про судебную систему в России сейчас? Обсуждаем с Евгением Смирновым, адвокатом правозащитного проекта «Первый отдел».
