Инвестор Александр Галицкий предложил заключить мировое соглашение по иску о взыскании с него восьми миллиардов рублей

Инвестор Александр Галицкий предложил Генпрокуратуре, требующей взыскать с него более восьми миллиардов рублей в доход государства, заключить мировое соглашение.

Об этом, пишет РБК, было объявлено на заседании Тверского районного суда Москвы, рассматривающего иск Генпрокуратуры, которая также требует объявить Галицкого и его венчурный фонд Almaz Capital Partners «экстремистским объединением».

Детали мирового соглашения, предложенного Галицким, не раскрываются.

По версии Генпрокуратуры, фонд Галицкого выступает в поддержку руководства Украины и оказывает материальную помощь ее вооруженным силам. Галицкий заявил, что никогда не финансировал ВСУ. Защита инвестора на заседании суда заявила, что Галицкий «никогда не терял связи с Россией и всегда действовал на ее благо».

Представитель инвестора, в свою очередь, заявил об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска о взыскании имущества. Российское законодательство, по его словам, не предусматривает взыскание в доход государства имущества физического лица, причастного к экстремизму. Передать государству имущество юридического лица возможно только после решения о его ликвидации, однако российский суд не может ликвидировать иностранную компанию, каковой является Almaz Capital Partners.

Галицкий, передает корреспондент РБК, попросил вызвать ему в суд скорую помощь, пожаловавшись на «сердце», но судья лишь разрешила ему временно покинуть зал, не остановив заседание.

В октябре 2025 года суд в Москве арестовал имущество Александра Галицкого на 435 миллионов рублей в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества с Алией Галицкой. В начале февраля бывшую жену Галицкого Алию Галицкую арестовали по делу о вымогательстве у него 150 миллионов долларов. Через день ее нашли мертвой в подмосковном изоляторе временного содержания, она покончила с собой.

18 февраля Московский областной суд отменил решение об аресте Галицкой, решив, что для содержания ее под стражей не было оснований. 10 марта дело против Галицкой прекратили за отсутствием состава преступления.

Судья Истринского суда Федор Григорьев, принявший решение об аресте Галицкой, ушел в отставку. В интервью он заявил, что решение арестовать Галицкую было спущено ему сверху.

Судья Истринского суда Федор Григорьев рассказал РЕН ТВ, что решение об аресте Алии Галицкой ему спустили сверху. Меньше чем через сутки его интервью удалили с сайта В изоляторе бывшая жена предпринимателя Александра Галицкого покончила с собой

