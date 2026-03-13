Александр Галицкий заявил, что никогда не финансировал ВСУ. Генпрокуратура РФ требует признать инвестора вместе с его фондом «экстремистским объединением»

Инвестор Александр Галицкий заявил, что основанный им фонд Almaz Capital Partners никогда не инвестировал в производство оружия, в том числе для Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении Галицкого, которое публикует РБК.

По его словам, с момента своего создания фонд инвестирует «исключительно в гражданские проекты», его уставом «запрещены любые инвестиции в производство оружия и военного оборудования». Сам Галицкий с 2020 года не занимается стратегией фонда, а с 2022 года — и его управлением. Он рассказал, что последняя инвестиция фонда в компанию, связанную с выходцами из Украины, произошла в начале 2021 года.

В своем заявлении Галицкий рассказал часть своей биографии, в частности, о том, что после окончания московского вуза вся его дальнейшая работа «была связана с развитием электронных технологий и космических систем, в том числе в сфере обороны страны», за что он был отмечен премией Ленинского комсомола. В постсоветское время, подчеркнул Галицкий, они с коллегами «делали все для быстрейшего развития российской IT-отрасли».

«Мне 71 год. Считаю важным передавать опыт молодым исследователям и предпринимателям, бороться за передовые научные позиции нашей страны, обеспечивать ее технологический и промышленный суверенитет. Я ни от кого не скрывался и не скрываюсь, нахожусь в России и готов в любое время дать подробные объяснения правоохранительным органам о работе фонда и моем участии в нем», — заявил инвестор.

11 марта стало известно, что генпрокуратура РФ направила административный иск в Тверской районный суд Москвы к Галицкому и его венчурному фонду Almaz Capital Partners. Ведомство требует запретить деятельность «объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности», а также обратить имущество организации в доход государства. По версии генпрокуратуры, фонд Галицкого выступает в поддержку руководства Украины и оказывает материальную помощь ее вооруженным силам. В частности, фонд направил более 50 миллионов долларов украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов БПЛА и иных вооружений.

В начале февраля бывшую жену Галицкого Алию Галицкую арестовали по делу о вымогательстве у него 150 миллионов долларов. Через день Галицкую нашли мертвой в подмосковном изоляторе временного содержания, она покончила с собой. В предсмертной записке она обвинила в самоубийстве бывшего мужа. Московский областной суд отменил решение об аресте Галицкой 18 февраля, решив, что для ее ареста не было оснований. 10 марта дело против Галицкой прекратили за отсутствием состава преступления.

