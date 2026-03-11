Генпрокуратура РФ потребовала признать инвестора Александра Галицкого и его фонд «экстремистским объединением»

Генпрокуратура РФ направила административный иск в Тверской районный суд Москвы к инвестору Александру Галицкому и его венчурному фонду Almaz Capital Partners. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Истцом выступил заместитель генерального прокурора России, уточняет РБК.

Прокуратура требует запретить деятельность «объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности», а также обратить имущество организации в доход государства.

В начале февраля бывшую жену Александра Галицкого Алию Галицкую арестовали по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов. По версии следствия, Галицкая в переписках, звонках и на личных встречах вымогала у бывшего мужа деньги «под угрозой распространения позорящих его сведений». Через день Галицкую нашли мертвой в изоляторе временного содержания, она покончила с собой. В предсмертной записке она обвинила в самоубийстве бывшего мужа. Московский областной суд отменил решение об аресте Галицкой 18 февраля, решив, что для ее ареста не было оснований. 10 марта стало известно, что дело против Галицкой прекращено за отсутствием состава преступления.

Александр Галицкий — основатель Almaz Capital Partners, до марта 2022 года он входил в состав совета директоров Альфа-банка. В октябре 2025 года суд в Москве арестовал имущество Александра Галицкого на 435 миллиона рублей в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества с Алией Галицкой.

