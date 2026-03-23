Суд объявил Александра Галицкого и его фонд «экстремистским объединением». У бизнесмена изъяли имущество на восемь миллиардов рублей

Тверской районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал инвестора Александра Галицкого и его венчурный фонд Almaz Capital Partners «экстремистским объединением» и запретил их деятельность в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд также постановил изъять у Галицкого в доход государства имущество на восемь миллиардов рублей. Речь идет о квартире и пяти машиноместах в Москве, загородном коттедже и гараже, а также земельном участке в Московской области стоимостью более миллиарда рублей, а также банковских счетах.

По версии суда, российское имущество позволяет Галицкому и фонду «вести экономическую деятельность, которая с учетом их приверженности экстремистской идеологии представляет прямую угрозу для национальной безопасности государства».

По версии Генпрокуратуры РФ, фонд Галицкого выступает в поддержку руководства Украины и оказывает материальную помощь ее вооруженным силам. В частности, фонд, как утверждается, направил более 50 миллионов долларов украинским компаниям, занимающимся производством патронов, компонентов БПЛА и иных вооружений.

Галицкий это отрицал. По его словам, с момента своего создания фонд инвестирует «исключительно в гражданские проекты», его уставом «запрещены любые инвестиции в производство оружия и военного оборудования». Сам Галицкий с 2020 года не занимается стратегией фонда, а с 2022 года — и его управлением.

В начале февраля бывшую жену Галицкого Алию Галицкую арестовали по делу о вымогательстве у него 150 миллионов долларов. Через день ее нашли мертвой в подмосковном изоляторе временного содержания, она покончила с собой. 10 марта дело против Галицкой прекратили за отсутствием состава преступления.

