Инвестору Александру Галицкому отказали в жалобе на решение суда, который объявил его и его фонд «экстремистским объединением»
Мосгорсуд оставил без изменений решение суда низшей инстанции, который объявил инвестора Александра Галицкого и его фонд «экстремистским объединением» и изъял активы предпринимателя.
Решение объявить Галицкого и его венчурный фонд Almaz Capital Partners «экстремистским объединением» Тверской районный суд Москвы вынес 23 марта. Также суд постановил изъять в доход государства имущество на общую сумму восемь миллиардов рублей.
Поводом для дела стал иск Генпрокуратуры. Ведомство утверждало, что фонд Галицкого поддерживал руководство Украины и оказывал материальную помощь ее вооруженным силам — в частности, направил более 50 миллионов долларов украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов беспилотников и иных вооружений.
Галицкий заявлял, что основанный им фонд никогда не инвестировал в производство оружия, и предлагал заключить мировое соглашение, но Генпрокуратура на это не согласилась. В итоге суд обратил в доход государства не только активы самого Галицкого, но и сервис Carprice, в который его фонд инвестировал больше десяти лет назад. Также изъятие коснулось активов бизнес-партнеров Галицкого, которых не привлекали к суду.