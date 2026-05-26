Инвестору Александру Галицкому отказали в жалобе на решение суда, который объявил его и его фонд «экстремистским объединением»

Мосгорсуд оставил без изменений решение суда низшей инстанции, который объявил инвестора Александра Галицкого и его фонд «экстремистским объединением» и изъял активы предпринимателя.

Решение объявить Галицкого и его венчурный фонд Almaz Capital Partners «экстремистским объединением» Тверской районный суд Москвы вынес 23 марта. Также суд постановил изъять в доход государства имущество на общую сумму восемь миллиардов рублей.

Поводом для дела стал иск Генпрокуратуры. Ведомство утверждало, что фонд Галицкого поддерживал руководство Украины и оказывал материальную помощь ее вооруженным силам — в частности, направил более 50 миллионов долларов украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов беспилотников и иных вооружений.

Галицкий заявлял, что основанный им фонд никогда не инвестировал в производство оружия, и предлагал заключить мировое соглашение, но Генпрокуратура на это не согласилась. В итоге суд обратил в доход государства не только активы самого Галицкого, но и сервис Carprice, в который его фонд инвестировал больше десяти лет назад. Также изъятие коснулось активов бизнес-партнеров Галицкого, которых не привлекали к суду.

Суд объявил фонд Галицкого «экстремистским» — и отобрал активы не только у самого инвестора, но и у его партнеров Государству достался даже сервис Carprice, в который Галицкий вложился еще 10 лет назад

