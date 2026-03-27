Станислав Красильников / ТАСС / Profimedia

Тверской районный суд Москвы, объявивший фонд инвестора Александра Галицкого «экстремистской» организацией, передал государству не только его активы, но и платформу по продаже автомобилей Carprice, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, присутствовавших при оглашении постановления суда.

Решение о признании фонда Almaz Capital Partners и Галицкого «экстремистским» объединением было вынесено 23 марта. Тогда же суд постановил изъять в доход государства имущество Галицкого на общую сумму восемь миллиардов рублей.

Однако вместе с этим, как узнали «Ведомости», в собственность государства были переданы не только Carprice, но также акции и доли, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову (в каких организациях — суд не указал). По данным суда, эти активы использовались для финансирования Галицкого и его фонда. Кроме того, суд взыскал доли, оформленные на третьих лиц, еще в семи .

Carprice — это популярный сервис по продаже подержанных автомобилей через онлайн-аукцион, основанный в 2014 году. Фонд Галицкого вместе с другими фондами участвовал в двух раундах инвестиций в Carprice в 2014–2015 годах, напоминает РБК. Forbes писал, что сначала Carprice получил 2 миллиона долларов на развитие бизнеса, а затем привлек еще 40 миллионов долларов. В ходе этого раунда основную часть средств предоставил Baring Vostok Private Equity Fund V, а фонд Almaz Capital Partners увеличил свою долю в Carprice. По последним доступным данным на конец 2023 года, Галицкий входил в состав совета директоров основного юрлица Carprice (ООО «Селаникар»).

По словам собеседника «Ведомостей», изначально в иске Генпрокуратуры к Галицкому и его фонду не было требований об изъятия имущества третьих лиц. Претензии прокуратуры были связаны с тем, что фонд Галицкого, по версии ведомства, оказывал материальную помощь Вооруженным силам Украины. В частности, утверждалось, что фонд направил более 50 миллионов долларов украинским компаниям, занимающимся производством патронов, компонентов беспилотников и иных вооружений. Сам Галицкий это отрицал и утверждал, что его фонд инвестирует «исключительно в гражданские проекты».

Однако в материалах Генпрокуратуры помимо этих претензий фигурировали физлица и организации, которые, по ее мнению, могли быть номинальными владельцами недвижимости, автомобилей, долей в коммерческих предприятиях и акций, контролируемых Галицким, говорит источник «Ведомостей». Их суд тоже решил обратить в доход государства.

Адвокат Галицкого Кира Корума назвала решение суда беспрецедентным. По ее словам, к ряду компаний третьих лиц Галицкий не имел никакого отношения, а с некоторыми даже не был знаком. «По отношению к третьим лицам суд фактически применил меры ответственности в отсутствие заявленных к ним требований и без привлечения их к участию в деле», — сказала она.

В группе «Ланит» сказали «Ведомостям», что ее владелец Филипп Генс не был инвестором фондов Александра Галицкого. Какие активы Генса были обращены в доход государства, в группе не знают. «В суд и к участию в процессе нас не привлекали», — сказал собеседник «Ведомостей». В «Айтеко» тоже не слышали о решении суда передать что-либо государству.

The Bell отмечает, что это решение может стать «очень опасным» для всего российского бизнеса. Под угрозой национализации оказались не только все компании, инвестировавшие в «экстремистскую» организацию, но и все те, в которые вкладывалась сама «экстремистская» компания, пишет издание.

Бывшая жена инвестора Александра Галицкого покончила с собой в изоляторе После развода он забрал детей и обвинил ее в вымогательстве. Она перед смертью записала видео о том, что он за Украину и против Путина