Глава МИД Литвы заявил, что силы НАТО способны «сровнять с землей» военные базы России в Калининграде. В Москве в ответ пригрозили ядерным оружием

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис дал большое интервью, которое резко раскритиковали политики в России из-за его высказывания о Калининграде. В Москве назвали слова министра «безумием». Интервью Будриса вышло в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung 18 мая. Рассказываем, о чем говорил министр, а также о том, как на его заявление отреагировали в России.

Что сказал глава МИД Литвы

Кястутис Будрис сказал, что Литве не хватает средств противовоздушной обороны, а беспилотники России и Украины «постоянно вторгаются в наше воздушное пространство», кроме того, иногда над Литвой пролетают российские боевые самолеты с выключенными транспондерами.

Министр считает, что из-за российско-украинской войны «вероятность инцидентов резко возросла». По его словам, Литва инвестирует в системы ближнего и среднего радиуса действия, но стране «не хватает системы противовоздушной обороны дальнего радиуса действия, чтобы отражать баллистические и крылатые ракеты». Будрис сказал, что Литва знает о намерениях и возможностях России: «Единственная переменная — это наша собственная уязвимость. И над этим мы и работаем».

Кястутис Будрис Konstantin Sednev / Postimees Grupp / Scanpix / LETA

Глава МИД добавил, что верит в устава НАТО и не сомневается, что европейские союзники придут на помощь Литве в случае вторжения. Уже сейчас в Литве дислоцированы войска НАТО, а основная ответственность лежит на Германии. Он убежден, что она будет отстаивать безопасность Литвы: «Германия дала нам слово».

Говоря о Калининграде, анклаве России, расположенном между Литвой и Польшей, министр заявил:

Мы должны показать россиянам, что способны прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы в случае необходимости сровнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы, расположенные там.

Отвечая на вопрос, боится ли он «эрозии европейского единства», Будрис сказал, что европейцы знают, что ждет Европу в ближайшие годы. «И мы знаем, что поставлено на карту. Но я надеюсь, что стратегическая дискуссия, которая ведется в эти дни во всех партиях, приведет к одному выводу: цена бездействия будет слишком высокой», — добавил Будрис.

Как на это отреагировали в Москве

Вот лишь некоторые заголовки российских медиа:

РИА Новости : «МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград».

: «МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград». ТАСС : «„Гроза“ и угрозы: как глава литовского МИД размечтался забрать у России Калининград».

: «„Гроза“ и угрозы: как глава литовского МИД размечтался забрать у России Калининград». «Московский комсомолец»: «Вильнюсский „козел-провокатор“: Литва просит НАТО начать войну с Россией».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова литовского министра, сказала, что это «суицидальная паранойя». Похожим образом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Это заявление на грани безумия». Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что беспокоится за здоровье чиновников в Литве: «Заметили, что такая активность у нас происходит либо весной, либо осенью».

В том же ключе выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров: «Им надо как-то подтвердить, что они существуют, только, в отличие от известного философа, который говорил: „Я мыслю, значит, я существую“, эти — просто существуют».

Часть российских политиков вспомнили басню Ивана Крылова «Слон и Моська». Например, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев: «Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета». Или депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет: «Чиновникам Литвы не стоит тявкать на Калининград».

Некоторые политики выступили с воинственными заявлениями. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пригрозил ядерным оружием: «В случае натовской атаки на Калининград в действие неминуемо вступят военная и ядерная доктрины России». Член Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков заявил, что сомневается в том, «достойна ли, собственно говоря, Литва спустя 36 лет своей независимости».

В Литве уже высказывались о Калининграде

Президент Литвы заявил, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом». МИД РФ ответил: «Столица Литвы называется Вильнюс благодаря Сталину»

Россия обвиняла страны Балтии в том, что они помогают Украине наносить удары дронами

Российская пропаганда, представители МИД РФ и политики неоднократно обвиняли страны Балтии — Литву, Латвию и Эстонию — в том, что они якобы предоставляют свое небо для беспилотников Украины, которые атакуют российскую территорию. Страны Балтии отрицали эти обвинения.

Мария Захарова в апреле угрожала, что Россия даст «ответ» странам, которые предоставляют свое воздушное пространство для ударов: «Упомянутым странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у них, у этих режимов этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом».

Служба внешней разведки России (СВР) заявила 19 мая, что Украина якобы готовится запускать беспилотники непосредственно с территории стран Балтии. «По полученным данным, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии. Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств», — утверждали в СВР.

Разведка заявила, что украинские военные из Сил беспилотных систем ВСУ уже находятся на военных базах в Латвии, и пригрозила: «Координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия».

Власти Латвии обвинили Россию во лжи. «Россия снова лжет. На этот раз кампанию по дезинформации против Латвии проводит СВР, или Служба внешней разведки. Факт: Латвия НЕ предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это уже несколько раз объяснялось российским представителям», — заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

МИД Латвии после заявления СВР вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина, выразил ему «категорический протест» и вручил официальную ноту.

Все это происходит на фоне того, что в страны Балтии все чаще залетают беспилотники

Финский таблоид Iltalehti сообщил 17 мая, что, по данным источников в НАТО, вооруженные силы РФ при помощи средств радиоэлектронной борьбы пытаются изменить траекторию полетов украинских дронов, чтобы они летели в Финляндию или страны Балтии.

Только за последнюю неделю произошло несколько таких случаев.

В ночь на 15 мая в воздушное пространство Финляндии залетел как минимум один дрон. В Хельсинки распространили предупреждение об опасности, жителей призвали оставаться в помещениях и не подходить к окнам. Местный аэропорт закрыли. В воздух подняли истребители Hornet ВВС Финляндии. В тот же день предупреждение об опасности выпустили в приграничных районах Латвии.

в воздушное пространство Финляндии залетел как минимум один дрон. В Хельсинки распространили предупреждение об опасности, жителей призвали оставаться в помещениях и не подходить к окнам. Местный аэропорт закрыли. В воздух подняли истребители Hornet ВВС Финляндии. В тот же день предупреждение об опасности выпустили в приграничных районах Латвии. В ночь на 17 мая беспилотник Украины залетел в воздушное пространство Латвии. Вооруженные силы активировали силы ПВО, кроме того, в стране задействовали истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского моря. Тревогу объявили в приграничных районах. Спустя несколько часов дрон покинул воздушное пространство Латвии.

беспилотник Украины залетел в воздушное пространство Латвии. Вооруженные силы активировали силы ПВО, кроме того, в стране задействовали истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского моря. Тревогу объявили в приграничных районах. Спустя несколько часов дрон покинул воздушное пространство Латвии. Вечером 17 мая украинский беспилотник обнаружили на северо-востоке Литвы. По данным вооруженных сил, в тот день радары беспилотник не обнаружили. Его нашли жители Утенского уезда. Как дрон вошел в воздушное пространство Литвы, неясно.

украинский беспилотник обнаружили на северо-востоке Литвы. По данным вооруженных сил, в тот день радары беспилотник не обнаружили. Его нашли жители Утенского уезда. Как дрон вошел в воздушное пространство Литвы, неясно. Утром 19 мая в воздушном пространстве Эстонии обнаружили украинский БПЛА, который направлялся к цели в России, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. На перехват дрона подняли румынские истребители F-16, участвовавшие в миссии НАТО. Беспилотник сбили над озером Выртсъярв. На юге Эстонии в течение часа действовало предупреждение о беспилотной опасности. После случившегося Украина извинилась перед Эстонией.

Последний подобный случай произошел утром 20 мая. В некоторых районах Литвы, а также в Вильнюсе объявили тревогу из-за дрона, приближающегося со стороны Беларуси. Автоматическое предупреждение об опасности отправили на телефоны местных жителей. По данным Delfi, сперва речь шла о «желтом» уровне тревоги (атака вероятна), затем ее повысили до «красного» (атака происходит).

В некоторых населенных пунктах, в том числе в Вильнюсе, проводилась эвакуация в убежища. В частности, в укрытии находились руководители Литвы — президент Гитанас Науседа, премьер-министр Инга Ругинене и спикер сейма Йозас Олекас.

Минобороны Литвы объявило, что из-за дрона задействовали Военно-воздушные силы НАТО, обеспечивающие безопасность воздушного пространства стран Балтии. Пока неизвестно, упал ли дрон в Литве или покинул ее воздушное пространство.

Российско-украинская война пришла в Северную Европу. Дроны все чаще залетают в страны Балтии и Финляндию В Латвии это уже привело к отставке правительства

