Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина после того, как российская разведка заявила, что Украина собирается запускать беспилотники с латвийской территории.

Главе российского посольства выразили «категорический протест» и вручили официальную нота протеста.

МИД Латвии указал, что российская сторона продолжает «распространять ложную информацию и делать эскалационные заявления» несмотря на неоднократные заявления Латвии о том, что она не давала согласия на использование своей территории и воздушного пространства для нанесения ударов по объектам в России.

19 мая Служба внешней разведки России опубликовала заявление, в котором говорилось, что командование ВСУ готовится к нанесению новых ударов по России и планирует запускать беспилотники с территорий стран Балтии. В СВР утверждали, что киевские власти «убедили Ригу дать согласие на проведение операции». «В результате пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения», — говорилось в заявлении разведки. Глава МИД Латвии Байба Браже написала, что «Россия снова лжет».

Украинские беспилотники уже несколько раз залетали на территории стран Балтии. Власти Украины приносили странам свои извинения. Один из последних инцидентов в Латвии привел к отставке сначала министра обороны страны, а затем и правительства во главе с премьером.

Читайте также

Российско-украинская война пришла в Северную Европу. Дроны все чаще залетают в страны Балтии и Финляндию В Латвии это уже привело к отставке правительства

Читайте также

Российско-украинская война пришла в Северную Европу. Дроны все чаще залетают в страны Балтии и Финляндию В Латвии это уже привело к отставке правительства