В воздушное пространство Латвии залетел беспилотник Украины. В небо подняли истребители

Беспилотник залетел в воздушное пространство Латвии, сообщили Национальные вооруженные силы 17 мая. О возможной угрозе в пяти приграничных районах Латвии стало известно около 6 утра.

Какой стране принадлежал дрон, в вооруженных силах не уточнили. Судя по видео очевидцев, в воздушное пространство Латвии попал украинский дрон.

Вооруженные силы Латвии активировали размещенные в регионе подразделения противовоздушной обороны. Кроме того, были задействованы истребители миссии НАТО, которые патрулируют воздушное пространство стран Балтии.

По данным вооруженных сил, пролетев через воздушное пространство Латвии, беспилотник покинул территорию страны. Около 8 утра тревогу в приграничных районах отменили.

Национальные вооруженные силы сообщили, что «усилили потенциал противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения».

Беспилотник попал в воздушное пространство Латвии во время массированного удара Украины по территории России в ночь на 17 мая. По данным Минобороны РФ, Украина в ходе атаки применила более 500 дронов. Вооруженные силы РФ тоже атаковали Украину в минувшую ночь, использовав почти 300 беспилотников.

В Латвии в мае возник политический кризис после того, как в ночь на 7 мая в воздушное пространство страны залетели два украинских беспилотника со стороны России. Один из упавших дронов попал в пустые резервуары на нефтебазе в городе Резекне. В МИД Украины заявили, что украинские дроны залетели в Латвию в результате работы российских средств радиоэлектронной борьбы. На фоне случившегося премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку.

Российско-украинская война пришла в Северную Европу. Дроны все чаще залетают в страны Балтии и Финляндию В Латвии это уже привело к отставке правительства

