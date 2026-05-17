Россия нанесла удар по Украине. В Днепре повреждено предприятие, в Запорожье сгорела автозаправка. Есть раненые

Вооруженные силы РФ атаковали несколько украинских городов в ночь на 17 мая.

В результате атаки беспилотников на Днепр, как сообщили местные власти, произошло несколько пожаров. Ранения получили три человека. Повреждены предприятие (его название не уточняется) и частные дома.

В Запорожском районе Запорожской области под удар ВС РФ попала автозаправочная станция. Ранена 25-летняя женщина, сообщили власти.

Вооруженные силы РФ атаковали Сумы, из-за чего в многоквартирных жилых домах выбило окна, повреждения получили один из торговых центров и автомобили.

Ночью Россия нанесла удар по Харькову, сообщили в Госслужбе по ЧС Украины. В результате атаки сгорели семь легковых автомобилей. Взрывной волной повреждены окна в многоквартирных и частных жилых домах. Никто не ранен.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что всего Россия за ночь запустила 287 беспилотников, из них 279 удалось сбить. Восемь дронов ударили по семи локациям, кроме того, обломки БПЛА упали в семи местах.