«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Вооруженные силы Украины атаковали московский регион в ночь на 17 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Украинские паблики заявили, что это самая крупная атака на Москву с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, а повреждения получили десятки объектов.

Москва. Из сообщений Собянина в телеграм-канале следует, что только с полуночи и до 7 утра на подлете к Москве сбит 81 беспилотник, а всего за последние сутки силы ПВО поразили более 120 дронов.

По словам Собянина, один из ударов пришелся по проходной Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, где ранения получили строители. «Технология завода не нарушена», — заявил глава города. На кадрах очевидцев видно, как дрон падает возле НПЗ. Куда он попал, неясно. Действительно ли речь идет о проходной, как об этом заявил Собянин, неизвестно.

В результате атаки беспилотников, по предварительной информации, ранены 12 человек, в основном, возле проходной НПЗ. Кроме того, повреждения получили три дома. По данным Astra, фасад жилого дома поврежден в Зеленограде (входит в состав Москвы). Очевидцы сняли фото с последствиями попадания дрона в жилой многоквартирный дом на улице Михайлова.

Целью удара в Зеленограде стал технопарк «Элма», который производит электронную и оптическую технику.

Жилой дом на улице Михайлова, 31 А в Москве ASTRA

Зеленоград Exilenova+ Зеленоград Exilenova+

После атаки украинских дронов в московском аэропорту Шереметьево произошел пожар, сообщает Astra. По предварительным данным, возгорание началось на третьей взлетно-посадочной полосе, но, что там горит, неизвестно. В аэропорту заявили, что там упали обломки БПЛА, они «находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов». Во время атаки аэропорт закрывали, из-за чего около 200 рейсов отменили и задержали. Часть самолетов направили на запасные аэродромы.

Московская область. В регионе в результате атаки погибли три местных жителя, ранения получили четыре человека, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, из-за попадания дронов в жилые дома в Химках погибла женщина, в Мытищах — мужчина и женщина.

Губернатор заявил, что дроны попали в многоквартирные жилые дома в Красногорске и Дедовске, в частные дома в Агрогородке под Истрой и в деревне Субботино под Наро-Фоминском. Судя по кадрам очевидцев, в Химках дрон попал в многоквартирный дом, власти подтвердили эту информацию.

Пожар в жилом доме в Субботино Наро-Фоминского округа Московской области Moscow Regional Governor Andrei Vorobyov / Reuters / Scanpix / LETA

Московская область Moscow Regional Governor Andrei Vorobyov / Reuters / Scanpix / LETA

«Кроме того, атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах», — заявил Воробьев. После удара в Московской области возник пожар на Солнечногорской наливной станции, сообщили российские и украинские телеграм-каналы. Станция предназначена для приема, хранения и распределения нефтепродуктов.

Наливная станция нефтепродуктов «Солнечногорская» в деревне Дурыкино Exilenova+

Красногорск Moscow Regional Governor Andrei Vorobyov / Reuters / Scanpix / LETA

В Минобороны РФ сообщили, что с 22:00 16 мая до 7:00 17 мая силы ПВО сбили 556 украинских дронов над регионами России, а также аннексированным Крымом.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Лью. На 1525-й день войны в город моего детства прилетели ракеты. Пострадало несколько домов, погибли люди.

Я уехала оттуда несколько лет назад, но там до сих пор остались мои друзья, родственники, бывшие коллеги. Они писали мне про вой сирен по ночам, как это страшно. Писали даже те, с кем я довольно давно не общалась, потому что в феврале 2022 года они искренне радовались: «Ура! Мочим хохлов!»

Я не стала им об этом напоминать. Но я не забыла — ни как они ликовали, ни как мне в четыре утра 24 февраля мне писали уже из Киева: «Нас бомбят».

Почему-то в самом начале войны Чебоксары казались мне тихим и безопасным городом, где никогда ничего не происходит. Я ошиблась. Мы все ошиблись. В детстве я никак не могла понять, как же это хорошие немцы и итальянцы допустили прихода к власти таких чудовищ. А теперь я смотрю на «Медузе» фотографии и видео из города, где я выросла, и не понимаю, как же именно такие хорошие мы оказались в этой точке.

Может быть нынешние дети найдут ответ на этот вопрос. И больше уже не допустят, а слова «Миру — мир» перестанут быть издевательскими, а где-то уже экстремистскими.

Поделитесь вашими мыслями о войне