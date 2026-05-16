Война 1543-й день. Крупнейший банк США спрогнозировал «финский сценарий» будущего Украины. Киев потеряет часть территорий, но сохранит суверенитет

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

геополитики JPMorganChase опубликовал доклад (.pdf) с пятью сценариями будущего Украины. По мнению аналитиков, полномасштабная российско-украинская война, скорее всего, завершится по «финскому сценарию». Этот вариант развития событий авторы доклада считают на данный момент базовым и наиболее вероятным (50%).

«Финский сценарий» — по сути повторение пути Финляндии до вступления страны в НАТО. В 1944 году страна СССР около 10% своей территории, а затем десятилетиями сохраняла суверенитет и ориентацию на Запад, несмотря на отсутствие формальных западных гарантий безопасности и иностранных войск на своей территории. В 2022 году, после начала российско-украинской войны, Финляндия вступила в НАТО.

«Хотя ни одна аналогия не является идеальной, мы видим для Украины похожий исход — такой, при котором сохраняются суверенитет и западная ориентация, но мир не становится полностью справедливым или безопасным», — отмечают авторы доклада.

«Финский» вариант, считают в JPMorganChase, будет выглядеть так: Украина уступает часть своей территории, но сохраняет суверенитет и стратегическое направление. Страна восстанавливает армию, инвестирует в промышленность и постепенно интегрируется в Европу экономически и политически. При этом формальное членство Украины в НАТО остается невозможным в ближайшей перспективе. Также Киеву, вероятно, приходится пойти на некоторое «стратегическое самоограничение», чтобы не провоцировать Москву. Но со временем Украина усиливает собственный потенциал сдерживания и углубляет ориентацию на Запад — в итоге вступая в ЕС и, потенциально, в НАТО в ближайшие десятилетия.

Первый доклад со сценариями будущего Украины центр геополитики JPMorganChase представил в 2025 году. Тогда аналитики считали базовым для Украины «грузинский вариант». При этом варианте, по их мнению, Украина после войны с Россией не получала бы надежных гарантий безопасности, оставалась нестабильной — и со временем оказывалась в сфере влияния России. Сейчас, отмечают сами аналитики, они пересматривают свой базовый сценарий «в сторону улучшения». Сценарий «Грузия» теперь в JPMorganChase оценивают в 30%.

Среди других сценариев, как и в прошлом году, наименее вероятными (по 5%) считаются «Беларусь» и «Южная Корея» — наихудший и наилучший сценарии для Украины. Вероятность сценария «Израиль» в новом докладе оценивается в 10%. Далее коротко о каждом из них:

«Беларусь». США прекращают поддержку Украины, а Европа не может компенсировать уход ключевого союзника. Россия выигрывает войну, добивается выполнения своих максималистских требований, фактически превращает Украину в вассальное государство, а также раскалывает Запад.

«Израиль». Украина получает долгосрочную военную и экономическую поддержку США без присутствия иностранных войск на своей территории. Ей придется оставаться милитаризованным государством, постоянно готовым к новой войне.

«Южная Корея». Украина добивается членства НАТО или гарантий безопасности со стороны США. На ее территории размещают европейских военных для сдерживания России. При таком сценарии 80% территории Украины, которые остаются под контролем Киева, получают стабильную и демократическую траекторию развития. Война с Россией, подобно конфликту между Северной и Южной Кореями, остается замороженной.

Как отмечают авторы доклада, исход войны могут изменить ряд факторов, многие из которых играют не в пользу Украины. Например, развивающийся конфликт с Ираном может отвлечь внимание, ресурсы и политический капитал Запада в критически важный для Киева момент.

Прошлогодний доклад аналитиков JPMorgan

Российско-украинская война «перешла в эндшпиль». Наиболее вероятный сценарий будущего Украины — «грузинский» Так считают аналитики центра геополитики JPMorganChase. Главное из их доклада

Война в фотографиях. Мемориал возле дома в Киеве, разрушенного российским ударом

Жители Киева 15 мая у стихийного мемориала в память о погибших во время российского обстрела. Днем ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, разрушив жилой дом. Погибли 24 человека Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Надежда (Россия). Я — взрослый человек, из СССР. Жила в святой уверенности, что русские и война — это несовместимо на генетическом уровне. Это к тому, что и сейчас, и изначально не поддерживала и эту гадскую войну, и гадского гаранта.

Страна доведена до голой з***цы. Нет промышленности (за исключением ВПК, пока), нет сельского хозяйства. Полная зависимость от импорта. Поднимаем китайскую экономику. Но решили учить жить другое суверенное государство. Честно, если б была возможность, я бы уехала из страны — и не уверена, что тосковала бы по русским березкам. Мне страшно осознавать, что мы убиваем людей и гибнем сами. Еще больнее от того, что непонятно, когда и каким образом это все закончится. Разрушенные населенные пункты, погибшие граждане, изувеченные участники, которые, когда и если вернутся, [неизвестно] что еще нам преподнесут. Нас будут ненавидеть еще очень долго, и нашим детям и внукам не отмыться. Ради каких целей?

Еще больше удивляет Z-позиция многих граждан России. Люди, вы не видите, что происходит? Заявленные цели достигнуты с точностью до наоборот. Как с этим жить?

Война 1542-й день. Украина ударила дронами по Рязани: повреждены жилые дома, погибли четыре человека. Накануне Зеленский поручил военным ответить на обстрел Киева

