Война 1542-й день. Украина ударила дронами по Рязани: повреждены жилые дома, погибли четыре человека. Накануне Зеленский поручил военным ответить на обстрел Киева

Рязань, 15 мая 2026 года Exilenova+

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Украинские военные ночью атаковали беспилотниками Рязань. Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, над регионом были сбиты 99 дронов.

Под удар попали два жилых многоэтажных дома. В результате четыре человека, в том числе ребенок, погибли, семь человек были госпитализированы с ранениями. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Также дроны поразили Рязанский НПЗ, на предприятии начался пожар. Из-за этого в городе выпал «нефтяной дождь», местные жители сообщали о черных маслянистых каплях на автомобилях и зданиях.

Над городом из-за пожара виден столб черного дыма. Власти Рязани отменили занятия в детских садах и школах. При этом в местном Роспотребнадзоре заявили, что по результатам замеров содержание вредных веществ в воздухе «не превышает установленных гигиенических нормативов».

Фото и видео из Рязани

Украинские беспилотники атаковали Рязань. Погибли четыре человека Повреждены жилые дома, загорелся НПЗ, на город выпал «нефтяной дождь». Фото и видео

Рязанский НПЗ имеет проектную мощность 17 миллионов тонн нефти в год и входит в тройку крупнейших предприятий такого рода в России, уступая только Омскому НПЗ и заводу «Кинеф» в Ленинградской области. «Кинеф» 10 дней назад из-за атаки дронов приостановил работу.

Помимо Рязанской области, украинские дроны в ночь на 15 мая атаковали еще несколько российских регионов. Минобороны РФ в своей сводке отчиталось об уничтожении 355 беспилотников. Как обращает внимание «Агентство», это максимальное число сбитых украинских дронов с 25 марта — тогда, по подсчетам Минобороны, их было 389.

Массированная атака дронов произошла на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что поручил военным и спецслужбам «предложить возможные форматы ответа» на российские обстрелы.

Армия РФ вчера и позавчера запустила по Украине, по данным Зеленского, 1567 дронов и 56 ракет. Сильнее всего пострадал Киев: в Дарницком районе города был разрушен подъезд девятиэтажного жилого дома. Сегодня завершился разбор завалов. По последним данным, погибли 24 человека, в том числе трое детей. В городе объявлен день траура.

Война в фотографиях. Люди у разрушенного дома в Киеве

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анастасия (Свердловская область). Мне страшно. Сейчас становится страшнее с каждым днем. Возможно, я слишком утрирую. Друзья говорят, что я очень тревожная. Но ситуация такова: мне снятся кошмары, каждый день стали приходить смс об атаке БПЛА. Я просто хочу, чтобы все закончилось, хочу мирного неба над головой, хочу, чтобы деды перестали сходить с ума, хочу проснуться и не увидеть ни одной плохой новости, хочу, чтобы перестали все блокировать. Я просто хочу жить нормально. Мы устали, мы все очень устали. Кто-то живет в куполе, избегая всей ситуации, но дела плохи. Я боюсь представить, что будет на следующей неделе, через месяц, через полгода. Я не могу просто сидеть и не реагировать на происходящее. Мне 26, но я, кажется, уже схожу с ума от всего этого. Надеюсь, когда-нибудь это кончится.

О чем мы писали накануне

Война 1541-й день. Массированный удар по Украине — вслед за перемирием. Россия запустила десятки ракет и полторы тысячи дронов. В Киеве разрушен жилой дом

