Зеленский поручил военным подготовить «ответ» на массированный российский удар. В Киеве после атаки уже восемь погибших

Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным подготовить «ответ» на масштабные атаки армии РФ по украинским городам, случившиеся после завершения трехдневного перемирия.

«Поручил Силам обороны Украины и специальным службам предложить возможные форматы нашего ответа на этот удар», — написал президент в соцсетях по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

Российские военные на протяжении двух дней наносили по Украине комбинированные удары — по данным Зеленского, за это время были запущены 1567 дронов и 56 ракет. Самые серьезные последствия были в Киеве: в результате попадания в жилой дом погибли 12 человек, больше 40 получили ранения, разбор завалов продолжается. В городе объявили 15 мая днем траура.

Украина в последние месяцы наносит все более ощутимые удары по территории РФ, в том числе по регионам, которые находятся на расстоянии многих сотен километров от линии фронта. С конца апреля ударам с серьезными последствиями подверглись Туапсе, Пермь, Чебоксары, Оренбург. Целями обычно заявлены крупные оборонные предприятия или НПЗ, однако украинские дроны попадают также и по гражданским объектам, что приводит к гибели мирных жителей.

Война 1541-й день. Массированный удар по Украине — вслед за перемирием. Россия запустила десятки ракет и полторы тысячи дронов. В Киеве разрушен жилой дом

