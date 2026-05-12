Украинские дроны нанесли удар по Оренбургу. Поврежден жилой дом

Украинские телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+ сообщили, что в Оренбурге произошел взрыв. По неподтвержденной информации, украинский беспилотник попал в жилой дом.

По другим данным, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод в Орске в Оренбургской области.

Власти региона подтвердили информацию об ударе по жилому дому. «В небе над Оренбургом при отражении атаки БПЛА поврежден жилой дом. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», — заявил глава региона Евгений Солнцев.