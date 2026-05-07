Украинские дроны снова атаковали Пермь. Один из них попал в крышу жилого дома

Украинские дроны атаковали одно из промышленных предприятий Перми, сообщил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

О каком предприятии идет речь, он не уточнил. Губернатор добавил, что жертв и пострадавших нет. По его словам, несколько беспилотников были сбиты.

Телеграм-каналы «Осторожно, новости», а также Mash и «База», пишут со ссылкой на очевидцев, что беспилотник попал в крышу жилого дома.

Беспилотную опасность в Перми объявили в районе 9:40 утра, уточняет издание «59.ру». Сирены включались несколько раз в разных районах города, жители рассказывают, что слышали звуки взрывов.

В конце апреля ВСУ провели серию атак на Пермь, тогда дроны повредили НПЗ «Лукойла» и нефтеперекачивающую станцию «Пермь». Центр города после этого заволокло дымом, местные жители рассказывали о запахе гари и «нефтяном дожде».

Что происходило в Перми

«Они могли по ГЭС у*****. Мы тогда с вами не говорили бы» Пермь затянута дымом из-за атак украинских дронов на НПЗ и станцию по перекачке нефти. Жители опасаются ударов по плотинам на Каме. Репортаж «Медузы»

