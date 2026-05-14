Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Украине в ночь на 14 мая, применив более 670 ударных беспилотников и 56 ракет, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Россия применила баллистические, аэробаллистические и крылатые ракеты.

Всего за полтора дня — в течение 13 мая и в первой половине 14 мая — войска РФ применили более 1560 беспилотников против Украины. «Это точно не действия тех, кто считает, что война подходит к концу», — заявил президент Украины. Он призвал союзников продолжать поддерживать защиту украинского неба.

В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России» ударили «Кинжалами» и другими ракетами по оборонным предприятиям и военным аэродромам Украины.

Россия нанесла первый массированный удар по Украине с применением ракет после того, как в ночь на 12 мая завершилось трехдневное перемирие на фронте. До этого Россия применяла ракеты во время ударов по Украине 5 мая, следует из публикаций Воздушных сил ВСУ.

Киев. По словам Зеленского, главной целью удара ВС РФ стал Киев. Поврежден девятиэтажный жилой дом в Дарницком районе. Обрушилась одна секция дома с первого по девятый этажи, разрушены 18 квартир, сообщил глава Киева Виталий Кличко. По данным на 10:58 утра, в результате случившегося погибли три человека. Ранения получили более 30 человек, более 10 человек пропали без вести, сообщили в МВД Украины. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что во время операции в Дарницком районе спасли 28 человек. Поисково-спасательная операция и разбор завалов продолжаются.

Обновление. По данным на 13:03 известно, что в Киеве в результате удара ВС РФ погибли пять человек.

Обломки ракет и дронов упали в Оболонском, Дарницком, Днепровском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Всего в пяти районах города ранения получили около 40 человек, в том числе двое детей, сообщил Кличко. Повреждены жилые дома, школа, ветеринарная клиника, другая гражданская инфраструктура в 20 местах, уточнил Зеленский. В районах на левом берегу Днепра возникли проблемы с подачей воды.

Киевская область. В регионе повреждены частные жилые дома, квартиры, хозяйственные постройки и автомобили, возникли пожары, сообщили в ГСЧС. По данным спасателей, под обстрелами находились Обуховский, Броварский, Фастовский, Бориспольский и Белоцерковский районы. Ранения получили семь человек, в том числе ребенок.

Харьковская область. ВС РФ нанесли удар по Харькову утром 14 мая. В результате удара дронов повреждения получили семь жилых домов и два общежития, рассказал глава города Игорь Терехов. По данным властей на 11:16 утра известно, что пострадали 28 человек, в том числе трое детей, у некоторых из них острая реакция на стресс. В компании «Укрзалізниця» сообщили, что в регионе поражен локомотив, в этом случае раненых нет. Всего 13-14 мая, по данным «Укрзалізниця» повреждения получили четыре локомотива.

Полтавская область. Россия нанесла удар по объектам энергетики в Кременчуге, сообщил Владимир Зеленский. Местные власти заявили, что в результате атаки без газоснабжения остались около одной тысячи абонентов в нескольких населенных пунктах, а из-за неблагоприятных погодных условий нет электричества у более чем двух тысяч абонентов. Кроме того, Россия нанесла удар по промышленному предприятию и автотранспортной компании, повреждены частные дома.

Одесская область. В Черноморске из-за ударов России повреждения получили объекты в порту и жилые дома, рассказал президент Украины. По информации местных властей, в порту в результате двух волн атак БПЛА повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт. Ранения получили два человека.

Война в фотографиях. Разрушения в Киеве

Спасательные работы на месте удара по жилому дому в Киеве, 14 мая 2026 года

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анна. Я очень устала. Постоянный стресс и страх оказаться под атакой или стать сопутствующим ущербом убивает во мне все живое, все отходит на третий план, когда единственная мечта — жизнь без неожиданных тревог.

Я перестала нормально спать, потому что меня будят или настоящие взрывы, или проекции моего постоянно напряженного мозга. Засыпаю, лишь когда глаза перестают держаться открытыми от недосыпа. Сплю в одежде, даже если жарко, чтобы быстрее куда-то бежать в случае страшного. Панически боюсь оставаться одна дома на ночь, боюсь, когда на телефоне меньше 60% зарядки, и никуда не отхожу без него. Трясусь от каждых звуков, напоминающих ракеты и дроны. Я провожу на полу в ванной больше времени, чем в кровати.

Я очень вымотана, каждый день мне кажется последним и я не могу заставить себя проживать настоящую жизнь, которую я люблю. В моей душе столько ненависти к каждому, кто ответственен за эту войну, что мне самой страшно. Я не понимаю, за что у меня и миллионов таких же людей отобрали их жизни.

Война 1540-й день. Военные убедили Путина, что осенью захватят весь Донбасс. Потом Россия собирается выдвинуть новые территориальные претензии: «План всегда состоял в том, чтобы взять Киев»

