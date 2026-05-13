Война 1540-й день. Военные убедили Путина, что осенью захватят весь Донбасс. Потом Россия собирается выдвинуть новые территориальные претензии: «План всегда состоял в том, чтобы взять Киев»

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Военные убедили Владимира Путина в том, что осенью 2026 года им удастся установить контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников, в том числе близких к Кремлю, а также на оценки украинской разведки.

Желание Путина захватить весь Донбасс, отметили два источника, которые говорили с президентом России, сейчас усиливается — хотя на ранних этапах большой войны с Украиной, по их словам, он в частном порядке выражал готовность заморозить боевые действия по существующей линии фронта.

«Я подталкивал его к тому, чтобы он остановился на нынешней линии фронта. Но он продолжает говорить: „Нет, я не могу пойти на компромисс в этом“», — сказал один из собеседников издания.

Уверенность Путина в том, что украинская оборона вскоре рухнет, отметили источники издания, не могут поколебать ни растущая уязвимость России (из-за ударов украинских беспилотников пришлось проводить сокращенную версию парада на Красной площади 9 мая), ни низкие темпы продвижения российских войск на фронте.

Что говорил Путин 9 мая

«Я думаю, что дело идет к завершению» Путин — о войне с Украиной. Он вышел к журналистам вечером 9 мая. Краткий пересказ его ответов на их вопросы

Президент России, пишет Financial Times, рассчитывает, что захват всего Донбасса позволит ему «повысить цену любого прекращения огня», а также выдвинуть дальнейшие территориальные претензии.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что успех в Донбассе позволит России заявить претензии на всю территорию Запорожской и Херсонской областей. Сейчас российские войска контролируют лишь часть этих украинских регионов.

Захватить Херсонскую и Запорожскую области, пишет FT, России будет еще сложнее, чем Донбасс — хотя и там прорыв на поле боя не выглядит делом ближайшего времени.

Что происходит на фронте

Российская армия два года подряд прорывала фронт в мае — и захватывала значительные территории Донбасса. Но в 2026-м ВСУ лучше готовы к обороне За счет чего? Карта боев на 25 апреля

При этом источники издания, участвовавшие в неофициальных переговорах о прекращении войны, считают, что «истинные амбиции» Путина, вероятно, по-прежнему заключаются в установлении контроля над большей частью Украины, включая Киев и Одессу.

«Он не возьмет Запорожье, он не возьмет Донбасс, он не возьмет Херсон. Но помните, что план всегда состоял в том, чтобы взять Киев. Задача поставлена и должна быть выполнена», — сказал один из собеседников FT.

Читайте также

350 тысяч погибших российских солдат Это новая — надежная — оценка потерь ВС РФ за четыре года большой войны. Нам впервые удалось включить в подсчет пропавших без вести военных

Война в фотографиях. Дроны-перехватчики в Донецкой области

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Леонид (Ижевск). На протяжении этих четырех с лишним лет душевное состояние сменяется от отчаяния до полнейшей апатии и обратно. Чего точно больше нет — надежды. Как-то получается жить и даже иногда исполнять давние мечты, но после каких-то отдельных светлых личных моментов вновь возвращаешься в эту беспросветную реальность. Две-три хороших недели в году — на этом все.

Сейчас снова наплывами чувствую себя, как в феврале-марте 2022 года. Ощущаю почти полную изоляцию: все друзья и знакомые, за исключением одного, перетекли в плюс-минус лояльный к власти лагерь, про родителей и родственников и говорить нечего — они из него и не уходили, само собой. Есть, конечно, отдельные приятные сюрпризы, но они не меняют общую картину. Если бы не жена и кот — давно бы сошел с ума. Да и жена уже не хочет обсуждать политические темы, лучшего друга же они только еще сильнее загоняют в отчаяние, а ему сейчас и так несладко.

Остается только стиснуть зубы и жить дальше. Предполагаю, что так у многих. Если бы мог куда-то уехать — уехал бы, Россия подчас ощущается некой тюрьмой, ну или кастрюлей, в которой нас всех медленно варят, как тех самых лягушек.

О чем мы писали накануне

Война 1539-й день. Трехдневное прекращение огня завершилось. Дроны снова атакуют. Украина предлагает «аэропортовое перемирие»

