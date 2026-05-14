Россия атаковала Киев дронами и ракетами. Обрушилась часть жилого дома. Два человека погибли, более 30 пострадали

Вооруженные силы РФ в ночь на 14 мая нанесли комбинированный удар по Киеву дронами и ракетами.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате атаки по Киеву погиб один человек, 31 ранен. В Дарницком районе обрушилась часть девятиэтажного жилого дома, 18 квартир разрушены, сообщил мэр города Виталий Кличко. Там продолжается спасательная операция.

Обновление. ГСЧС позже сообщила, что число погибших увеличилось до двух.

Падения обломков ракет и дронов зафиксированы в Оболонском, Дарницком, Голосеевском, Святошинском районах Киева. На левом берегу Киева в результате атаки возникли проблемы с водоснабжением.

ГСЧС сообщает, что в Киевской области в результате атаки пострадали семь человек. Повреждения и пожары зафиксированы в Обуховском, Броварском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском районах. Повреждены частные жилые дома, квартиры, хозяйственные постройки и автомобили.

Беспилотники атаковали Одесскую область. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер заявил, что под удар попала портовая инфраструктура. Пострадали два человека.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские войска запустили ночью по Украине 675 беспилотников и 56 ракет. Силы ПВО, как утверждается, сбили или подавили 41 ракету и 652 дрона.