Украинский танк в Днепропетровской области, март 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Инвестиционный банк JPMorganChase создал собственный центр геополитики, который призван помочь клиентам в оценке инвестиционных рисков. Первый доклад центра посвящен перспективам завершения российско-украинской войны. Аналитики пишут, что она «перешла в эндшпиль» и прекращение огня наступит до конца второго квартала 2025 года, то есть к июлю.

В докладе приводятся четыре возможных сценария того, как именно это произойдет, с оценкой их вероятности в процентах. В каждом сценарии упоминается исторический прецедент. Основным фактором, влияющим на выбор сценария, центр геополитики считает уровень гарантий безопасности, которые США и Европы будут готовы предоставить Украине. Ни один сценарий не предполагает восстановления территории Украины в границах 1991 года и ее вступление в НАТО.

По мнению аналитиков JPMorganChase, наименее вероятны (по 15%) наилучший и наихудший сценарии для Украины. Это соответственно «Южная Корея» и «Беларусь».

Сценарий «Южная Корея» предполагает, что в Украине разместятся европейские войска, подкрепленные американскими разведданными и обещанием помощи США в случае возобновления конфликта. В таком случае безопасность Украины будет обеспечена достаточно надежно, и риски инвестиций в нее будут сравнительно невысоки.

Сценарий «Беларусь», напротив, предполагает, что и США, и Европа не смогут или не захотят обеспечивать безопасность Украины. Это позволит России добиться выполнения своих максималистских требований и фактически превратить Украину в вассальное государство.

Вероятность сценария «Израиль» в докладе оценивается в 20%. Он предполагает, что Украина получит западные гарантии безопасности, но западных войск на ее территории не будет. Ей придется оставаться милитаризованным государством, постоянно готовым к новой войне.

Наконец, наиболее вероятным сценарием (50%) Центр геополитики считает «Грузию»: Украина после войны с Россией не получит надежных гарантий безопасности, останется нестабильной — и со временем, после одной-двух смен власти, окажется в сфере влияния России.

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