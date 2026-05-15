В Финляндии из-за дронов закрывали аэропорт Хельсинки и поднимали в воздух истребители

В воздушное пространство Финляндии в ночь на 15 мая залетел как минимум один дрон, сообщает Yle. Международный аэропорт Хельсински на несколько часов остановил прием и отправление рейсов. В столице Финляндии были отменены несколько маршрутов автобусов.

В области Уусимаа, на территории которой расположен Хельсинки, было распространено предупреждение об опасности — жителей призывали оставаться в помещениях и держаться дальше от окон.

В воздух были подняты истребители Hornet ВВС Финляндии.

Около семи утра власти сообщили, что угроза дронов в Уусимаа миновала. Жители могут возвращаться к обычной жизни, заявила министр внутренних дел Мари Рантанен.

Предупреждение об опасности беспилотников было в ночь на 15 мая разослано и в приграничных районах Латвии - Балвском, Лудзенском, Краславском и Резекненском краях, пишет Delfi. Около 06:30 было объявлено, что угроза миновала. О залетевших в воздушное пространство Латвии дронах не сообщалось.

Дроны неоднократно залетали в граничащие с Россией страны Европы. Так, в конце марта украинские дроны, потерявшие ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы, упали в Эстонии и Латвии.

Два беспилотника, залетевшие в ночь на 7 мая в воздушное пространство Латвии со стороны России, стали причиной правительственного кризиса и отставки правительства.

Подробнее об этом читайте на «Медузе»

В начале мая в Латвии упали два украинских дрона — теперь страна на пороге политического кризиса Объясняем, почему министр обороны ушел в отставку и как это может привести к распаду правящей коалиции

Подробнее об этом читайте на «Медузе»

В начале мая в Латвии упали два украинских дрона — теперь страна на пороге политического кризиса Объясняем, почему министр обороны ушел в отставку и как это может привести к распаду правящей коалиции