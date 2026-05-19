Украина извинилась за дрон, залетевший в Эстонию. Его пришлось сбивать истребителям НАТО

Украина извинилась перед Эстонией за беспилотник, который залетел в эстонское воздушное пространство и был сбит истребителем. Соответствующий пост в соцсети икс опубликовал представитель МИД страны Георгий Тихий.

Тихий фактически возложил ответственность за инцидент на Россию, заявив, что российские военные «продолжают перенаправлять украинские беспилотники в страны Балтии, используя для этого средства радиоэлектронной борьбы».

«Москва делает это намеренно — наряду с усилением пропагандистской кампании», — написал представитель украинского МИДа.

Тихий также подчеркнул, что страны Балтии и Финляндия никогда не давали разрешения на пролет украинских дронов над своей территорией и что Украина «никогда и не обращалась» к ним с такими просьбами.

Утром 19 мая украинский беспилотник был сбит над Эстонией — впервые с начала полномасштабной войны. Перехват дрона осуществили румынские истребители F-16, участвовавшие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского моря.

Российско-украинская война пришла в Северную Европу. Дроны все чаще залетают в страны Балтии и Финляндию В Латвии это уже привело к отставке правительства

