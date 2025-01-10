Президент Литвы заявил, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом». МИД РФ ответил: «Столица Литвы называется Вильнюс благодаря Сталину»

Калининград Юрий Баринов / Unsplash

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с резким заявлением о Калининграде, после чего его раскритиковали многие российские политики и чиновники.

Науседа 8 января прокомментировал в соцсети X решение российских властей переименовать музей поэта Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области в «Литературный музей в поселке Чистые Пруды». Президент Литвы заявил, что это «еще одна неприемлемая попытка переписать историю».

«Несмотря на то, что коренные жители , ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли, последние признаки литовской культуры должны быть сохранены. Как бы ни старалась Россия, Караляучюс никогда не станет Калининградом!» — заявил Науседа.

Музей поэта Кристионаса Донелайтиса занимает здание лютеранской кирхи и пасторский дом, где жил и работал поэт Правительство Калининградской области

Караляучюс — литовское название местности, где расположен Калининград. Это «историческая топонимика» и «балтийская лингвистическая идентичность», говорили в 2023 году в литовской парламентской комиссии, занимающейся вопросами государственной исторической памяти. В XIII веке на этом месте появилась крепость Кенигсберг, вокруг которой образовались три города. В дальнейшем их объединили под единым названием Кенигсберг. До 1945 года город входил в состав Германии, после окончания Второй мировой войны его присоединили к СССР и переименовали в Калининград.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Литвы из-за его слов о Калининграде. «И вот опять. Очередная дурилка картонная полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями», — написала Захарова в своем телеграм-канале 10 января.

Я просто напомню, благодаря кому столица Литвы называется Вильнюс, а не Вильно и Каунас. Это было решение И. В. Сталина, который в 1939 году заключил с литовской стороной Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой.

Представитель МИД РФ добавила, что «крупнейший литовский порт на Балтике окончательно был переименован из Мемеля в Клайпеду и окончательно стал литовским в 1945 году благодаря самоотверженному подвигу Красной армии».

«Все эти „подарки“ Советского Союза Литве, которые местные потомки недобитых „лесных братьев“ до сих пор не могут простить Москве, Вильнюс может и обратно вернуть, если история так жмет литовскому президенту», — заявила Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя слова Науседы, что «территориальные притязания» Литвы на Калининградскую область «оправдывают» опасения России.

«Литва является недружественным государством для нашей страны, враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания. Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства», — сказал Песков журналистам.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал слова Гитанаса Науседы «провокацией из разряда инструментария „торговцев русофобией“». «Науседе со своими фантомными болями и фантазиями лучше обратиться к психиатру», — заявил Слуцкий агентству РИА Новости.

Депутат Госдумы Алексей Чепа предупредил, что любые «осложнения, возможные провокации на Куршской косе или в другом месте… будут иметь очень серьезные последствия для них». «Как бы Науседа ни старался, Вильна никогда не станет Вильнюсом и даже Вильно», — сказал депутат Госдумы и ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов. Член Совета Федерации Сергей Перминов заявил, что «„занимательная“ история и география из уст президента Литвы в эпоху постиронии вызывает только одну реакцию — улыбку сожаления».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») заявил, что все страны Балтии «должны России принадлежать, как было до революции». Он добавил, что России бы «пригодился» , пишет РИА Новости.

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