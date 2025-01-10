Президент Литвы заявил, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом». МИД РФ ответил: «Столица Литвы называется Вильнюс благодаря Сталину»
Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с резким заявлением о Калининграде, после чего его раскритиковали многие российские политики и чиновники.
Науседа 8 января прокомментировал в соцсети X решение российских властей переименовать музей поэта Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области в «Литературный музей в поселке Чистые Пруды». Президент Литвы заявил, что это «еще одна неприемлемая попытка переписать историю».
«Несмотря на то, что коренные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли, последние признаки литовской культуры должны быть сохранены. Как бы ни старалась Россия, Караляучюс никогда не станет Калининградом!» — заявил Науседа.
Караляучюс — литовское название местности, где расположен Калининград. Это «историческая топонимика» и «балтийская лингвистическая идентичность», говорили в 2023 году в литовской парламентской комиссии, занимающейся вопросами государственной исторической памяти. В XIII веке на этом месте появилась крепость Кенигсберг, вокруг которой образовались три города. В дальнейшем их объединили под единым названием Кенигсберг. До 1945 года город входил в состав Германии, после окончания Второй мировой войны его присоединили к СССР и переименовали в Калининград.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Литвы из-за его слов о Калининграде. «И вот опять. Очередная дурилка картонная полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями», — написала Захарова в своем телеграм-канале 10 января.
Я просто напомню, благодаря кому столица Литвы называется Вильнюс, а не Вильно и Каунас. Это было решение И. В. Сталина, который в 1939 году заключил с литовской стороной Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой.
Представитель МИД РФ добавила, что «крупнейший литовский порт на Балтике окончательно был переименован из Мемеля в Клайпеду и окончательно стал литовским в 1945 году благодаря самоотверженному подвигу Красной армии».
«Все эти „подарки“ Советского Союза Литве, которые местные потомки недобитых „лесных братьев“ до сих пор не могут простить Москве, Вильнюс может и обратно вернуть, если история так жмет литовскому президенту», — заявила Захарова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя слова Науседы, что «территориальные притязания» Литвы на Калининградскую область «оправдывают» опасения России.
«Литва является недружественным государством для нашей страны, враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания. Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства», — сказал Песков журналистам.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал слова Гитанаса Науседы «провокацией из разряда инструментария „торговцев русофобией“». «Науседе со своими фантомными болями и фантазиями лучше обратиться к психиатру», — заявил Слуцкий агентству РИА Новости.
Депутат Госдумы Алексей Чепа предупредил, что любые «осложнения, возможные провокации на Куршской косе или в другом месте… будут иметь очень серьезные последствия для них». «Как бы Науседа ни старался, Вильна никогда не станет Вильнюсом и даже Вильно», — сказал депутат Госдумы и ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов. Член Совета Федерации Сергей Перминов заявил, что «„занимательная“ история и география из уст президента Литвы в эпоху постиронии вызывает только одну реакцию — улыбку сожаления».
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») заявил, что все страны Балтии «должны России принадлежать, как было до революции». Он добавил, что России бы «пригодился» Сувалкский коридор, пишет РИА Новости.
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