В Литве упал украинский беспилотник

Жители Литвы обнаружили украинский беспилотник в поле возле села Семане в Утенском уезде на северо-востоке страны, сообщает LRT, ссылаясь на Центр кризисного управления.

Власти Литвы сообщили, что получили информацию о разбившемся дроне около 19:00 по местному времени 17 мая. Установлено, что беспилотник при падении не взорвался.

По данным вооруженных сил, ранее в тот день радары Литвы не обнаружили беспилотник. О его падении стало известно от местных жителей.

Глава Центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас сообщил, что власти собираются выяснить, как дрон попал в Литву, на какой высоте летел и «какие имеются пробелы в нашей системе обнаружения».

Пока неясно, как беспилотник вошел в воздушное пространство Литвы. Как предполагает LRT, дрон мог отклониться от своего курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы, как это было в других подобных случаях.

Накануне стало известно, что в воздушное пространство соседней страны, Латвии, залетел беспилотник Украины, который через некоторое время покинул латвийскую территорию.

В последние месяцы беспилотники все чаще залетают в воздушное пространство стран Северной Европы. Как сообщило финское издание Iltalehti, Вооруженные силы РФ при помощи средств радиоэлектронной борьбы пытаются изменить траекторию полетов украинских дронов, чтобы они летели в Финляндию или страны Балтии.

