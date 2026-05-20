В Литве объявляли тревогу из-за дрона. Жители Вильнюса прятались в укрытиях. Аэропорт не работал в течение часа

Минобороны Литвы утром 20 мая объявило тревогу из-за дрона, приближающегося со стороны Беларуси. Литовское Delfi уточняет, что речь шла о «желтом» уровне тревоги, который означает, что атака вероятна, но не о высшем, «красном» (атака происходит).

Автоматическое предупреждение было отправлено на телефоны жителей Игналинского, Утенского, Швенченского и Зарасайского районов. Позднее предупреждение было отправлено и в Вильнюсском округе, причем, по данным Delfi, речь шла уже о «красном» уровне. Аэропорт Вильнюса с 10:00 на час останавливал работу, городской транспорт тоже не работал.

В некоторых населенных пунктах, в том числе в Вильнюсе, проводилась эвакуация в убежища. Руководители Литвы — президент Гитанас Науседа, премьер-министр Инга Ругинене и спикер сейма Йозас Олекас — также находились в укрытии.

Минобороны Литвы объявило, что из-за дрона были задействованы силы ВВС НАТО, обеспечивающие безопасность воздушного пространства стран Балтии.

В 11:00, пишет Delfi, тревога была отменена.

Дроны за последние несколько месяцев неоднократно залетали в воздушное пространство Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии. Речь, по данным властей стран Балтии, шла об украинских дронах, потерявших ориентацию из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы. В России, в свою очередь, обвиняют страны Балтии в том, что они предоставляют свое воздушное пространство для украинских дронов.

19 мая в Эстонии залетевший со стороны России дрон был сбит силами ВВС НАТО.

