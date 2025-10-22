Вокалистка «Стоптайм» Диана Логинова в суде, 16 октября 2025 года Андрей Бок / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

На прошлой неделе петербургский суд отправил под административный арест троих участников группы «Стоптайм» (Stoptime), которые исполняли на улицах города песни музыкантов-«иноагентов». Вокалистку, гитариста и барабанщика «Стоптайм» обвиняют в «организации митинга». Кроме того, на вокалистку — 18-летнюю Диану Логинову (известна под псевдонимом Наоко) — составили два протокола о «дискредитации» армии, после которых ей может грозить уголовное дело. История молодых уличных музыкантов из Петербурга, которых преследуют за исполнение «неправильных песен», вызвала колоссальный резонанс. Рассказываем, как россияне внутри страны и за рубежом поддерживают Диану Логинову и ее товарищей по группе.

Вы все и сами знаете про Наоко и группу «Стоптайм». Но вот их история — если совсем коротко (для тех, кто все пропустил)

Диана Логинова — пианистка, студентка музыкального училища имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Она начала выступать на улице в апреле 2025 года, организовав группу «Стоптайм» вместе с гитаристом Александром Орловым и барабанщиком Владиславом Леонтьевым. В августе петербургское издание «Бумага» выложило в инстаграме видео, на котором музыканты «Стоптайм» играют и поют песню Монеточки «Это было в России». Видео набрало больше полумиллиона просмотров и 80 тысяч лайков.

«Бумага» же взяла интервью у Логиновой, в котором она рассказала, что «Стоптайм» часто исполняет песни Монеточки, Земфиры и Noize MC — музыкантов, объявленных в России «иностранными агентами». Также, по словам Наоко, в репертуаре «Стоптайм» есть композиции группы «Би-2» (ее солист Лева Би-2 тоже «иноагент»), Валерия Меладзе (он выступал против вторжения России в Украину) и даже песня «Вахтерам» украинской группы «Бумбокс» (ее фронтмен Андрей Хлывнюк после начала войны стал оператором дронов).

На вопрос «Бумаги», почему именно эти песни, Логинова отвечала так:

В них есть любовь. <…> Если я чувствую, что в песне есть посыл и автор смог передать чувство любви, я понимаю: это мое, я хочу ее исполнять, транслировать и продвигать. К тому же, я понимаю, что искусство сейчас — это единственный язык — по крайне мере, в России — через который ты можешь сказать, о чем ты думаешь. Я выбрала его и не хочу говорить ни на каком другом.

Наоко признавалась, что возможного задержания опасается, но не сильно. «Я особо не боюсь, что нас могут забрать в отдел. Максимум, что могут дать, — штраф, потому что [некоторые песни, которые мы поем] запрещены к распространению. Например, „Кооператив „Лебединое озеро““ Нойза запрещен для исполнения на улицах Петербурга [и по всей России]. Эту песню мы исполняем, но редко и не под запись. За нее могут что-то сделать, за остальные нет», — рассуждала солистка «Стоптайм».

Как участники группы привлекли внимание провластных активистов

Интервью Наоко вышло 22 августа. А 28 августа участников «Стоптайм» впервые задержали (официально за шум), но тогда им только выписали штраф. Они продолжили выступать, их известность росла, и это привлекло внимание Z-активистов. 29 сентября о «Стоптайме» в телеграме написала главред провластного издания Regnum, член президентского Совета по правам человека Марина Ахмедова. Позднее она посвятила группе еще несколько возмущенных постов, в одном из которых подчеркнула, что «Стоптайм» сообщает о предстоящих концертах через свой телеграм-канал «практически как о митингах».

В выходные 11 и 12 октября «Стоптайм» выступили на площади Восстания и на Невском проспекте, спев вместе со зрителями в том числе и запрещенный «Кооператив „Лебединое озеро“». Видео с концертов разошлось в Z-каналах, авторы которых потребовали наказать и музыкантов, и их слушателей. 15 октября Наоко задержали. На следующий день ее и других участников «Стоптайм» отправили под арест: их обвинили в том, что они якобы «устроили митинг» из своего концерта 11 октября. Диана Логинова и барабанщик Владислав Леонтьев получили по 13 суток, гитарист Александр Орлов — 12.

Гитарист «Стоптайм» Александр Орлов (в светлой куртке) и барабанщик Владислав Леонтьев в суде, 16 октября 2025 года Андрей Бок / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Телеграм-канал «Ротонда» сообщал, что донос на музыкантов написал некто Михаил Николаев (так же зовут малоизвестного ). Позднее «Фонтанка» выяснила, что на участников «Стоптайм» жаловался еще как минимум один человек — депутат Госдумы из Петербурга, единоросс Михаил Романов. Он заявил, что 14 октября коллега-депутат из аннексированного Крыма показал ему видео, на котором «подростки скачут на улице [в Петербурге] под песни иноагентов». «Он обратил внимание, что песню про „Лебединое озеро“ играют напротив Казанского собора, был очень удивлен, что такое возможно», — сказал Романов, который, посмотрев видео, написал запросы в Следственный комитет и МВД.

Помимо протокола об «организации митинга», на Наоко составили еще два протокола о «дискредитации» армии, по которым суда пока не было. После них певице может угрожать уголовное дело о «повторной дискредитации» армии (до пяти лет лишения свободы). Но если его и заведут, то не сразу. Дело может быть возбуждено только после вступления одного из протоколов в законную силу, то есть после апелляции, на которую обычно уходит несколько месяцев («Если Диану выпустят после ее нынешних 13 суток, у нее будет месяц, а может и два, чтобы собраться и уехать из России», — размышлял журналист Александр Плющев).

Как музыкантов поддерживают в России и за рубежом (хотя даже это теперь небезопасно)

История участников «Стоптайм» вызвала огромный резонанс и волну сочувствия. Сразу в нескольких российских городах прошли акции в их поддержку. В Петербурге, Москве и Екатеринбурге появились листовки и плакаты с требованием освободить музыкантов. Кроме того, в Москве и Новосибирске устраивали одиночные пикеты, а в Екатеринбурге, Саратове, Воронеже и Краснодаре — уличные выступления, призванные поддержать Наоко и ее товарищей по группе (двоих людей за это уже задержали, уличного музыканта из Екатеринбурга Евгения Михайлова арестовали на 14 суток).

В Грузии анонсирован квартирник в поддержку «Стоптайм». В Швеции станцевали танец лебедей из «Лебединого озера» — того самого балета, в которому отсылает запрещенная в России песня Noize MC. В Хельсинки, Майами и Барселоне состоялись митинги под лозунгами «Музыка не преступление», #freestoptime и #freedomnaoko. В тиктоке под аналогичным хэштегом (#свободунаоко) опубликовано больше шести с половиной тысяч видео; многие из них сняли подростки. На Change.org появилась петиция за освобождение Дианы Логиновой, менее чем за неделю набравшая 40 тысяч подписей.

Высказалась о преследовании петербургских музыкантов и певица Монеточка. 17 октября, на следующий день после ареста Наоко, она призвала своих слушателей в России «ставить на первое место безопасность». «Вы дороги миру, дороги мне, и я не хочу, чтобы кто-то из вас стал жертвой этого жестокого несправедливого времени. <…> А те, кто ничего не боится, кто так громко поет и так вызывающе ярко сияет, вы — герои», — написала певица в инстаграме.

На концерте в Испании 19 октября Монеточка прочитала со сцены стихотворение, которое начинается словами «Вы такое нам корчите злое лицо // Ну а сами боитесь гитар да певцов».

Как еще обсуждают эту историю

Журналисты называют преследование участников «Стоптайм» очередным признаком «установления систематической цензуры в России», а кампанию поддержки музыкантов — «виртуальным бунтом российской молодежи против войны и Путина».

В соцсетях также разворачиваются этические дискуссии вокруг преследования «Стоптайм»; на них обращают внимание, например, издание «Бумага» и журналист-расследователь Андрей Захаров. Один спор посвящен тому, осознавали ли музыканты, чем могут закончиться их выступления, или они действовали безрассудно и неосмотрительно. Другой — тому, кто виноват в их аресте: власти или независимые журналисты, рассказавшие историю «Стоптайма», а также обычные люди, выкладывавшие в соцсетях видео с концертов и ролики в их поддержку.

Участники «Стоптайм» сначала сами просили подписчиков в телеграме делиться видео с концертов. Но после того, как начались атаки провластных активистов, группа объявила, что прекращает публиковать адреса своих выступлений — и просит не выкладывать видео в комментариях. Кроме того, в августе в интервью «Бумаге» Наоко признавалась, что ей бы хотелось, чтобы ее творчество заметили Монеточка или Noize MC: «Мне кажется, любой исполнитель хотел бы, чтобы его заметили его любимые исполнители».

После ареста музыкантов аккаунты Наоко и группы «Стоптайм» оказались скрыты или почищены от упоминаний уличных концертов; в телеграм-канале группы остались в основном слова благодарности новым подписчикам (их с начала августа, когда был создан канал, стало уже 47 тысяч) и несколько записей песен в исполнении Наоко (одна из них — советская патриотическая композиция «Широка страна моя родная»). Мать певицы Ирина Логинова в суде, где рассматривался протокол на ее дочь, упрекнула журналистов в том, что они обратили внимание исключительно на песни «иноагентов» в репертуаре Наоко — и упустили тот факт, что она также исполняла песни Шамана.

Читайте также

Провластные активисты все чаще атакуют людей в соцсетях. Но это не просто травля: после их доносов можно получить штраф или арест — а некоторым приходится эмигрировать Как обезопасить себя? Инструкция «Медузы»

