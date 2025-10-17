Монеточка назвала арестованных музыкантов «Стоптайм» героями и призвала слушателей «ставить безопасность на первое место»

Певица Монеточка, комментируя задержание музыкантов Стоптайм», исполнявших в Петербурге ее песни, сообщила, что ей «больно и страшно за этих юных ребят».

«Они собирают вокруг себя сотни людей, при этом несут в мир не насилие и войну, а музыку и свободу, и это не должно быть преступлением», — подчеркнула она.

Монеточка в сторис, опубликованных в инстаграме, также призналась, что все сильнее волнуется за слушателей, которые сейчас находятся в России, и просит их «ставить на первое место безопасность».

«Вы дороги миру, дороги мне, и я не хочу, чтобы кто-то из вас стал жертвой этого жестокого несправедливого времени. Я знаю, как вам непросто сейчас, и благодарю, что бережете свое сердце и разум», — сказала она.

А те, кто ничего не боится, кто так громко поет и так вызывающе ярко сияет, вы — герои. И круче вас — никого. Я бы так не смогла.

Певица также сообщила, что дополнительным поводом для того, чтобы волноваться за слушателей в России, является то, что «в органах, как оказалось, уже лежит лингвистическая экспертиза еще невыпущенной песни «Ты солдат»».

Группа Stoptime («Стоптайм»), выступающая на улицах в Петербурге, получила известность, исполняя песни «иностранных агентов», в том числе Монеточки. 15 октября вокалистку группы, использующую творческий псевдоним Наоко, задержала полиция. Певицу оставили на ночь отделении, а затем суд назначил ей 13 суток административного ареста по протоколу об организации незаконного митинга. Музыкантов группы также отправили под административный арест.

