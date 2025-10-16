Диана «Наоко» Логинова в Дзержинском суде Петербурга, 16 октября 2025 года Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA

Дзержинский районный суд Петербурга назначил 13 суток административного ареста 18-летней студентке музыкального училища имени Римского-Корсакова, вокалистке уличной группы «Стоптайм» (Stoptime) Диане Логиновой, выступающей под псевдонимом Наоко.

Ее признали виновной в организации митинга, повлекшего нарушение общественного порядка. Другим участникам «Стоптайм», гитаристу Александру Орлову и барабанщику Владиславу Леонтьеву назначили по 12 и 13 суток ареста соответственно — по той же статье.

Певицу Наоко задержали 15 октября. Ночь она провела в отделении полиции. Ее соратники сами явились в ОВД, их в итоге не задерживали. В отделе на Наоко составили административные протоколы об организации митинга (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП) и «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП). В суд девушку доставили в наручниках. В полиции заявили, что второй протокол Логиновой о «дискредитации» армии будет направлен в суд после того, как истечет срок ее ареста. По второму административному делу ей может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Преследование участников «Стоптайм» началось из-за доносов провластных активистов. Тем не понравились видео с уличных концертов группы в Петербурге: на них музыканты исполняли вместе со зрителями песни артистов, объявленных властями РФ «иноагентами» — Монеточки, Noize MC, Земфиры и «Порнофильмов».

«Стоптайм» выступают на улицах с весны 2025 года, анонсируя спонтанные выступления в своем телеграм-канале (за последние сутки он вырос вдвое, достигнув 24 тысяч подписчиков). Ролики с песнями антивоенных артистов, исполняемыми толпой молодежи на Невском проспекте, быстро стали вирусными в соцсетях. В августе полиция уже задерживала участников «Стоптайм» под предлогом нарушения режима тишины. Тогда музыканты написали объяснительные, после чего их отпустили.

В минувшие выходные «Стоптайм» снова выступали в самом центре Петербурга. 11 октября они играли возле метро на площади Восстания: оттуда по сети разошлись ролики с песнями «Это было в России» Монеточки и «Светлая полоса» Noize MC.

На следующий день группа выступила на Невском проспекте напротив Казанского собора. Там Наоко в частности исполнила вместе со зрителями композицию «Кооператив „Лебединое озеро“» Noize MC. Весной 2025 года суд в Петербурге объявил эту композицию «запрещенной в России информацией», поскольку она «формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации». Припев песни звучит так: «Где вы были восемь лет, ****** нелюди?! Я хочу смотреть балет, пусть танцуют лебеди. Пусть за „Озеро“ свое дед трясется в трепете. Нах с экрана соловьев — пусть танцуют лебеди».

Это видео стало распространяться по Z-каналам. Среди прочих на него жаловалась пропагандистка и главный редактор агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Как пишет издание «Бумага», основой для административного протокола на музыкантов послужил донос 28-летнего Михаила Николаева. Он жаловался на мешающее для пешеходов скопление людей около метро «Площадь Восстания». При этом в его показаниях указывались неправильные дата и место концерта — 13 октября. После замечания защиты музыкантов дату в протоколе переправили на 11 октября.

На заседании суда концерт «Стоптайм» возле метро назвали «культурно-массовым мероприятием», которое собрало не менее 70 человек, но не было согласовано в установленном порядке с городской администрацией. Суд посчитал, что из-за уличного выступления «наступили негативные последствия» и «было нарушено движение пешеходов, общественный порядок и доступ граждан к объектам транспортной инфраструктуры». Сама Наоко на заседании настаивала, что ничего не организовывала — она спонтанно выбрала место для выступления, а собравшиеся люди никак не мешали движению в городе, поскольку никаких жалоб не поступало.

Вечером 16 октября, когда суд завершил рассмотрение всех административных протоколов участников «Стоптайм», в телеграм-канале группы появилось следующее сообщение:

ребят, в ближайшее нное время, все выступления (стриты), проводиться НЕ БУДУТ!

