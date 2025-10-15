В Петербурге задержали уличную певицу Наоко, которая прославилась исполнением песен «иноагентов»

Полиция Петербурга задержала 18-летнюю студентку музыкального училища и вокалистку уличной группы «Стоптайм» (Stoptime) Диану «Наоко» Логинову, сообщили издания «Ротонда» и «Бумага».

Вместе с ней задержаны гитарист и барабанщик группы, пишет «Фонтанка». Молодых людей доставили в 78-й отдел полиции. После беседы всех, кроме певицы, отпустили.

Как утверждает «Фонтанка», на Наоко могут составить административные протоколы о «дискредитации» армии РФ и организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение порядка.

Певица Наоко и группа «Стоптайм» получили известность благодаря вирусным роликам с уличными концертами на Невском проспекте — на них они исполняли песни музыкантов, объявленных в России «иностранными агентами», — Монеточки, Noize MC и Земфиры.

Ранее в провластных телеграм-каналах распространилось видео с воскресного концерта «Стоптайм», где группа вместе со зрителями поет песню «Кооператив „Лебединое озеро“» Noize MC на Невском проспекте. Весной 2025 года суд в Петербурге объявил эту композицию «запрещенной в России информацией», поскольку она «формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации».

В августе 2025 года полиция Петербурга уже задерживали участников «Стоптайм» из-за жалоб на шум. Музыканты написали объяснительные, после чего их отпустили.

