Суд Петербурга запретил песню Noize МС «Кооператив „Лебединое озеро“» в России

Приморский районный суд Петербурга признал композицию «Кооператив „Лебединое озеро“» рэпера Noize МС (Иван Алексеев) «запрещенной в России информацией». Об этом сообщила глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Административный иск о запрете трека подавала городская прокуратура. Песню направляли на исследование в Государственный педагогический университет имени Герцена.

Согласно экспертизе, которую цитирует Лебедева, песня Noize МС «наполнена нецензурной лексикой, формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации, вредна несовершеннолетним, может нанести вред моральному и нравственному развитию детей».

По решению суда трек «Кооператив „Лебединое озеро“» должен был запрещен на видеохостинге YouTube и сайте музыканта.

Noize MC — Кооператив «‎Лебединое озеро»‎ Noize MC

Ранее эту композицию вместе с другими треками («Криокамеры» при участии певицы Монеточки и «Страна Дождей») с нового альбома Noize MC «Не все дома» удалили по требованию Роскомнадзора со стриминговых сервисов «Яндекс.Музыка», «Звук» и «VK Музыка».

Noize MC после начала полномасштабного российского вторжения в Украину открыто выступил против войны и уехал из России. В ноябре 2022 года Минюст РФ объявил его «иноагентом». Рэпера штрафовали по протоколам о «дискредитации» армии и за нарушение закона об «иноагентах». В начале марта в Москве подожгли дверь квартиры музыканта.

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Noize MC выпустил альбом «Не все дома». И одноименный клип, по сюжету которого рэпер едет в родной Белгород Мы поговорили с Иваном Алексеевым об этой пронзительной работе