Суд Петербурга запретил песню Noize МС «Кооператив „Лебединое озеро“» в России
Приморский районный суд Петербурга признал композицию «Кооператив „Лебединое озеро“» рэпера Noize МС (Иван Алексеев) «запрещенной в России информацией». Об этом сообщила глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Административный иск о запрете трека подавала городская прокуратура. Песню направляли на исследование в Государственный педагогический университет имени Герцена.
Согласно экспертизе, которую цитирует Лебедева, песня Noize МС «наполнена нецензурной лексикой, формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации, вредна несовершеннолетним, может нанести вред моральному и нравственному развитию детей».
По решению суда трек «Кооператив „Лебединое озеро“» должен был запрещен на видеохостинге YouTube и сайте музыканта.
Ранее эту композицию вместе с другими треками («Криокамеры» при участии певицы Монеточки и «Страна Дождей») с нового альбома Noize MC «Не все дома» удалили по требованию Роскомнадзора со стриминговых сервисов «Яндекс.Музыка», «Звук» и «VK Музыка».
Noize MC после начала полномасштабного российского вторжения в Украину открыто выступил против войны и уехал из России. В ноябре 2022 года Минюст РФ объявил его «иноагентом». Рэпера штрафовали по протоколам о «дискредитации» армии и за нарушение закона об «иноагентах». В начале марта в Москве подожгли дверь квартиры музыканта.