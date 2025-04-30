Прокуратура Петербурга потребовала запретить песню Noize МС «Кооператив „Лебединое озеро“»

Прокуратура Санкт-Петербурга подала в Приморский районный суд города административный иск о запрете композиции «Кооператив „Лебединое озеро“» рэпера Noize МС (Иван Алексеев).

Как рассказала изданию «Ротонда» глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, песню рэпера отправляли на исследование в Государственный педагогический университет имени Герцена. Специалисты обнаружили в треке «формирование негативного отношения к представителям власти, в частности, к президенту России и его сторонникам».

«В произведении используются унизительные и оскорбительные характеристики, „которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ“, а также есть высказывания, направленные на дискредитацию органов власти, Вооруженных сил РФ (в непрямой форме)», — написала Лебедева в своем телеграм-канале «Лебединое озеро».

Также эксперты нашли в песне Noize MC призывы к изменению конституционного строя России, пишет «Ротонда». По мнению прокуратуры, из-за всего вышеперечисленного песня «Кооператив „Лебединое озеро“» «угрожает физическому и психическому здоровью детей».

Ведомство требует запретить песню на двух площадках — видеохостинге YouTube и сайте музыканта.

Noize MC — Кооператив «‎Лебединое озеро»‎ Noize MC

Ранее эту композицию вместе с другими треками («Криокамеры» при участии певицы Монеточки и «Страна Дождей») с нового альбома Noize MC «Не все дома» удалили по требованию Роскомнадзора со стриминговых сервисов «Яндекс.Музыка», «Звук» и «VK Музыка».

Noize MC после начала полномасштабного российского вторжения в Украину открыто выступил против войны и уехал из России. В ноябре 2022 года Минюст РФ объявил его «иноагентом». Рэпера штрафовали по протоколам о «дискредитации» армии и за нарушение закона об «иноагентах». В начале марта в Москве подожгли дверь квартиры музыканта.

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Noize MC выпустил альбом «Не все дома». И одноименный клип, по сюжету которого рэпер едет в родной Белгород Мы поговорили с Иваном Алексеевым об этой пронзительной работе