Российские музыкальные сервисы по требованию Роскомнадзора ограничили доступ к нескольким песням из последнего альбома Noize MC

Сервис «Яндекс.Музыка» ограничил доступ к прослушиванию в России нескольких песен из последнего альбома рэпера Noize MC (Иван Алексеев) «Не все дома», обратил внимание РБК.

Теперь в «Яндекс.Музыке» недоступны треки «Криокамеры» при участии певицы Монеточки, «Страна Дождей» и «Кооператив „Лебединое озеро“».

Эти же песни нельзя прослушать в сервисах «Звук» и «VK Музыка», убедился корреспондент РБК. В альбоме на «Звуке» этих композиций просто нет. При попытке проиграть их на «VK Музыке» появляется плашка «Аудиозапись недоступна. Она была изъята из публичного доступа в связи с нарушением правил сайта».

В пресс-службе «Яндекс.Музыки» объяснили ограничение требованием Роскомнадзора.

Noize MC, комментируя случившееся, написал в своем телеграм-канале: «Благодарю бдительных сотрудников правоохранительных органов за участие в промо-кампании моего нового релиза».

Noize MC после начала полномасштабного российского вторжения в Украину открыто выступил против войны и уехал из России. В ноябре 2022 года Минюст РФ объявил его «иноагентом». Рэпера штрафовали по протоколам о «дискредитации» армии и за нарушение закона об «иноагентах». В начале марта в Москве подожгли дверь квартиры музыканта.

Альбом Noize MC «Не все дома» вышел 14 марта.

интервью Noize MC

Noize MC выпустил альбом «Не все дома». И одноименный клип, по сюжету которого рэпер едет в родной Белгород Мы поговорили с Иваном Алексеевым об этой пронзительной работе

интервью Noize MC

Noize MC выпустил альбом «Не все дома». И одноименный клип, по сюжету которого рэпер едет в родной Белгород Мы поговорили с Иваном Алексеевым об этой пронзительной работе